JOŠ NIJE KRAJ! NE ZNAJU SAMO DA LI DA GA STAVE U ISTU SOBU SA PUTINOM! Zelenski ipak u igri za odlazak na Aljasku, Tramp "otvoren za trilateralni samit" (FOTO)
Amerika razmatra dolazak Zelenskog na samit Trampa i Putina
Bela kuća razmatra upućivanje poziva ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da dođe na Aljasku, gde bi američki predsednik Donald Tramp krajem sedmice trebalo da se sastane sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
To je objavio NBC njuz, pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika i tri osobe upoznate s internim razgovorima.
- Razgovara se o tome - rekao je jedan od izvora upoznatih sa temom.
Visoki zvaničnik SAD i drugi izvori američke televizije rekli su da odluka o bilo poseti još uvek nije doneta i da je i dalje nejasno da li će Zelenski ipak biti na Aljasci.
Ipak, prema rečima visokog zvaničnika Trampove administracije to je "apsolutno" moguće.
- Svi se veoma nadaju da će se to dogoditi - rekao je taj zvaničnik.
Zvaničnik Bele kuće je, na pitanje NBC njuza da li su SAD zvanično pozvale Zelenskog na Aljasku, rekao da "predsednik (Tramp) ostaje otvoren za trilateralni samit s oba lidera".
- U ovom trenutku Bela kuća je usredsređena na planiranje bilateralnog sastanka koji je zatražio predsednik Putin - naveo je on.
Ukrajinska vlada nije odgovorila na upit američke televizije da prokomentariše ove informacije.
Tramp je u petak objavio da će se sastati sa Putinom 15. avgusta na Aljasci u trenuktu kada pokušava da obezbedi prekid vatre u Ukrajini.
Navodi se da je Bela kuća prvobitno postavila sastanak sa Zelenskim kao preduslov Putinu za samit Trampa i ruskog predsednika, ali je predsednik SAD kasnije rekao da to nije preduslov.
- Ako bi Zelenski otputovao na Aljasku, nije jasno da li bi on i Putin u bilo kom trenutku bili u istoj sobi - rekao je jedan od izvora.
Porast diplomatskih napora usmeren na okončanje rata u Ukrajini dolazi nakon što se Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof sastao sa Putinom u Moskvi uoči roka koji je istekao u petak, a koji je američki predsednik postavio ruskom lideru da pristane na prekid vatre ili se suoči sa novim sankcijama iz Vašingtona.
Putin nije pristao na prekid vatre, ali je predložio okvire sporazuma o okončanju rata koji bi omogućio Rusiji da zadrži velike delove ukrajinske teritorije.
Zelenski je u subotu poručio da Ukrajinci "neće predati svoju zemlju okupatorima".
Tramp je dan ranije rekao da će između Rusije i Ukrajine "doći do razmene teritorija na dobrobit obe strane".
Zvaničnici Trampove administracije su tokom vikenda nastojali da od ukrajinske vlade i evropskih lidera dobiju podršku za potencijalni prekid vatre.
(Kurir.rs/NBC News/Preveo i priredio: N. V.)