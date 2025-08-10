"PUTIN BI NAPAO ALJASKU DA JE AMERIKA DOVOLJNO SLABA" Ovako je Kličko govorio o ruskom predsedniku i saveznoj državi SAD koja je nekad pripadala Moskvi (FOTO)
Vladimir Kličko o Putinu i Aljasci
Američki predsednik Donald Tramp ugostiće ruskog kolegu Vladimira Putina na Aljasci 15. avgusta nakon molbe šefa Kremlja za održavanje samita njih dvojice o Ukrajini.
NBC njuz saznaje da Bela kuća razmatra upućivanje poziva i ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da dođe na Aljasku.
Kurir je prošle godine objavio intervju koji je Vladimir Kličko, mlađi brat kijevskog gradonačelnika Vitalija Klička, dao nemačkom Bildu, a u kojem je nekadašnji ukrajinski šampion sveta u boksu imao zanimljiv komentar o Putinu i Aljasci.
Izjava se odnosila na intervju koji je Putin u to vreme dao američkom novinaru Takeru Karlsonu.
- Video sam intervju. Putin želi da vrati točak istorije i promeni je. Da su SAD dovoljno slabe, Putin bi želeo da napadne i Aljasku i za to bi imao razlog. Aljaska je nekada bila deo Rusije. To bi značilo da bi ona verovatno trebalo da se vrati Rusiji - kazao je Kličko.
On je ocenio da je "Putinova Rusija zla".
- Ako Ukrajina padne, mi nećemo biti poslednja zemlja koja je pala kao žrtva ruske invazije - rekao je Kličko i dodao da "Nemačka često zaboravlja da je je njen istok bio deo sovjetske imperije".
Po mišljenju Klička predsednik Rusije "nije promenio strategiju".
- Tu se radi o izdržljivosti. Tu se radi o istrajavanju u lažima i mi to vidimo u ruskoj propagandi, ljudi nastavljaju da lažu. To možete da vidite i sredstvima masovnih komunikacija, u masovnim medijima koje sponzoriše Rusija, u državnim medijima, ne samo u Rusiji, nego i u inostranstvu - poručio je Kličko.
- To je rat koji se ne vodi samo dronovima, već i pomoću medija. Oni su jedno od najopasnijih i najjačih oružja koja postoje - poručio je nekadašnji svetski bokserski šampion.
(Kurir.rs/Bild/Preveo i priredio: N. V.)