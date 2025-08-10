Slušaj vest

Ukrajinske vlasti su se zaklele da će poboljšati metode regrutovanja nakon niza nasilnih incidenata koji su užasnuli javnost. Istovremeno, vojska upozorava na kritičan nedostatak ljudstva koji ozbiljno ugrožava odbranu zemlje od ruske agresije, piše Fajnenšel tajms.

Navodi se da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nastavlja da se opire pozivima Zapada da se starosna granica za mobilizaciju spusti ispod 25 godina, poručujući da ne želi da žrtvuje sledeću generaciju Ukrajinaca.

Kao rezultat toga, vojska se suočava sa sve manjim brojem raspoloživih ljudi u vreme kada moskovske snage napreduju duž fronta od 1.000 kilometara.

Snimci kruže društvenim mrežama na kojima se vidi kako vojnici kupe muškarce sa ulica i teraju ih da uđu u kombije, što je izazvalo negodovanje lokalnog stanovništva.

Vlasti su prošle sedmice potvrdile da je pokrenuta istraga o smrti muškarca u Mikolajivu, koji je navodno skočio sa mosta da bi pobegao od regrutnih oficira.

Obećanja i priručnici protiv nasilja

„Mobilizacija ne bi trebalo da bude šok za ljude“, rekao je vrhovni komandant Oleksandar Sirski novinarima u junu, dodajući da regrutni centri „ne bi trebalo da dozvole da se ovi sramotni incidenti dogode“.

Obećao je veću transparentnost i kažnjavanje oficira koji su umešani u nezakonito prisiljavanje muškaraca u vojsku.

Regrutni centri su takođe dobili priručnik od 50 stranica sa pravilima ponašanja i metodama za smirivanje tenzija prilikom komunikacije sa građanima.

Otpor i nasilje nad regruterima rastu

Uprkos obećanjima, pojavljuju novi video snimci, poput onog iz Odese koji prikazuje čoveka kako ga teraju da uđe u neobeleženi kombi.

Ovo je primoralo novog ministra odbrane, Denisa Šmigalja, da prošlog meseca odgovara na pitanja poslanika.

Tvrdio je da mobilizacija ide „po planu“ i da okončanje metoda prisile zahteva „kvalitetno upravljanje u vojsci, poverenje u komandante i vojno rukovodstvo“.

Istovremeno, otpor, pa čak i nasilje nad oficirima za regrutaciju su u porastu.

Napeta situacija je juče bila u gradu Vinica, gde se oko 80 ljudi okupilo kasno uveče zahtevajući puštanje nedavno mobilisanih muškaraca.

Prema policijskim podacima, neki demonstranti su pokušali da prodru na stadion gde su se nalazili muškarci.

U prvih šest meseci 2025. godine, u Ukrajini je otvoreno više od 500 istraga zbog ometanja vojnih aktivnosti, što je značajno povećanje u poređenju sa oko 200 slučajeva u istom periodu 2024. godine, prema podacima Kancelarije državnog tužioca.

Ovi slučajevi ne uključuju uvek nasilje - oni uključuju i stvaranje čet grupa koje upozoravaju na patrole od strane regrutnih oficira.

Blokade, probušene gume i bekstvo regruta

Prošlog meseca, vojni centar u Poltavi pozvao je na istragu nakon što je grupa meštana blokirala kombi koji je prevozio nove regrute i dozvolila nekima od njih da pobegnu.

Isti centar je takođe izvestio o hapšenju žene u Kremenčuku koja je bacila kamen tokom svađe između civila i vojnih regruta.

Roman Istomin, portparol regrutnog centra u Poltavi, priznao je teškoće sa kojima se suočavaju.

„Mobilizacija je obavezan oblik vojne službe, a građani imaju obavezu da brane svoju zemlju. To je verovatno razlog za tako negativan stav prema kancelarijama za regrutaciju. Iskreno govoreći, naša funkcija je da nateramo građanina da ispuni svoju dužnost“, rekao je on.

Slični incidenti su prijavljeni u zapadnoj Ukrajini.

U Ternopiljskoj oblasti, seljani su okružili policijski automobil koji je pratio regrutere, dok je u maju oko stotinu ljudi u Kamjanec-Podiljskom blokiralo vozilo oficira, vređajući ih i sekući im gume.

Vojni vrh: Rusija izmišlja incidente

U retkoj izjavi u maju, operativna komanda za zapadnu Ukrajinu priznala je rastući trend nasilja nad regruterima, navodeći najmanje 12 sukoba od početka godine.

„Zapamtite, neprijatelj je na drugoj strani linije fronta, on ne nosi ukrajinsku uniformu“, navodi se u saopštenju.

Ali ukrajinska vojska upozorava da Rusija podstiče, pa čak i izmišlja takve incidente.

Od 256 prijavljenih incidenata u junu, komanda kopnenih snaga kaže da se istražuje samo 36, dok se ostali opisuju kao „manipulacije i laži“.

Takođe tvrde da je Rusija počela da cilja kancelarije za regrutaciju dronovima kako bi dodatno poremetila mobilizaciju i regrutovala tinejdžere za postavljanje eksploziva.

Potraga za dobrovoljcima i nedostatak na frontu

Da bi poboljšala situaciju, Ukrajina pokušava da podstakne dobrovoljnu službu.

Zelenski je nedavno potpisao zakon koji dozvoljava muškarcima starijim od 60 godina, kao i onima između 18 i 24 godine koji ne podležu mobilizaciji, da potpišu jednogodišnje ugovore.

Ovo je neophodno „jer s druge strane imate ovaj obavezni proces koji vam se verovatno ne sviđa, ovu veliku crnu kutiju ispunjenu strahovima“, rekao je Oleksij Beževec, savetnik Ministarstva odbrane.

Zelenski tvrdi da njegove snage mogu da mobilišu do 27.000 ljudi mesečno. Iako vlasti ne otkrivaju tačan nedostatak ljudstva, komandanti i vojnici upozoravaju da su odbrambeni položaji nedovoljno popunjeni.

S druge strane, nezavisni analitičari procenjuju da Rusija regrutuje više od 30.000 vojnika mesečno, uglavnom dobrovoljaca privučenih visokim bonusima.

Uprkos naporima, samo oko 10 odsto novih ukrajinskih regruta su dobrovoljci.

Javnost želi pravdu, a ne samo mobilizaciju

Ankete javnog mnjenja pokazuju pomešanu sliku - većina Ukrajinaca smatra mobilizaciju neophodnom, ali i nepravednom.

Aprilska anketa Info sapijensa pokazala je da 77 odsto ispitanika ne veruje kancelarijama za regrutaciju, iako 93 odsto veruje vojsci u celini.