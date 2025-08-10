Slušaj vest

U napadu ekstremista u napetom regionu na jugoistoku Irana poginuo je jedan policajac, a tri napadača su ubijena, javili su danas lokalni mediji.

Jedan policajac iz Saravana poginuo je kada su nekoliko terorista pokušali da upadnu u policijsku stanicu tog mesta koje se nalazi u jugoistočnoj provinciji Sistan-Baludžistan, prenela je agencija Tasnim.

"Troje terorista je ubijeno, a dvoje uhapšeno", u napadu koji se dogodio u Saravanu, dodala je agencija Tasnim.

Napadači su bili pripadnici sunitske ekstremističke grupe Daiš al-Adl (Vojska pravde na arapskom) čija je baza u Pakistanu a aktivni su na jugoistoku Irana, preneo je isti izvor.

Iranska pokrajina Sistan-Baludžistan Foto: FAYYAZ AHMAD/EPA

Sistan-Balučistan jedan je od najmanje razvijenih regiona Irana i deli dugu poroznu granicu sa Pakistanom i Avganistanom. Taj region je redovno mesto sukoba između iranskih bezbednosnih snaga, pobunjenika balučke manjine, radikalnih sunitskih grupa kao i trgovaca drogom.

1/22 Vidi galeriju Državna sahrana u Teheranu iranskih komandanata i naučnika ubijenih tokom rata s Izraelom Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

U toj provinciji živi veliki broj stanovnika balučke etničke manjine, koji su suniti u većinski šiitskom Iranu.

Najmanje šest ljudi ubijeno je 26. jula u napadu na pravosudnu zgradu u toj istoj oblasti, a za napad je odgovornost preuzela grupa Daiš al Adl.

1/11 Vidi galeriju Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

U oktobru 2024. godine u napadu na policiju poginulo je 10 policajaca, u jednom od najsmrtonosnijih napada u toj oblasti poslednjih godina.