"ŠTA AKO NAMA MOSAD PRESTANE DA ŠALJE PODATKE O TERORISTIMA" Pobuna u Mercovoj Uniji CDU/CSU zbog ograničenja izvoza nemačkog oružja Izraelu (FOTO)
U CDU/CSU protiv Mercovog ograničenja izvoza nemačkog oružja Izraelu
Brojni političari nemačke vkadajuće Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i njene setrinske Hrišćansko-socijalne unije (CSU) kritikuju ograničenje izvoza oružja za Izrael i način na koji vlada kancelara Fridriha Merca o tome komunicira.
Dojče vele (DW) navodi da Torsten Fraj, šef kancelarovog kabineta, pokušava da smiri tenzije.
Navodi se da je Mercova odluka da ograniči izvoz oružja u Izrael, kako nemačko naoružanje ne bi bilo korišćeno prilikom najavljenog širenja rata u Gazi, izazvala oštre kritike unutar dela Unije CDU/CSU.
Glavna zamerka je da obustavom određenih isporuka oružja vlada sprovodi rizičan zaokret u svojoj politici prema Izraelu.
Izrael je u petak najavio da će proširiti vojnu operaciju u Pojasu Gaze i zauzeti grad Gazu.
Ta najava izazvala je oštre reakcije i u samom Izraelu, uključujući i članove porodica talaca koji se nalaze u rukama terorističke organizacije Hamas.
Fraj: Osnovne crte nemačke politike prema Izraelu ostaju
„Ne sme postojati ni najmanja sumnja da osnovne crte nemačke politike prema Izraelu ostaju nepromenjene. Nemačka i dalje podržava Izrael u svemu što je potrebno da odbrani svoje postojanje i bezbednost - rekao je Torsten Fraj (CDU) odbacujući te optužbe u izjavi agenciji dpa.
Objasnio je da se obustava određenih isporuka odnosi na oružje koje bi moglo da se koristi u Pojasu Gaze.
To je, kaže, pažljivo odvagana i jasna reakcija na najavu Izraela da će proširiti vojnu operaciju i zauzeti Gazu.
Postupak je vođen zabrinutošću za humanitarnu situaciju u regionu – a zauzimanje Gaze moglo bi značiti i veliki broj civilnih žrtava.
Međutim, zabrana izvoza ne odnosi se na "sve ono što služi samoodbrani Izraela, poput protivvazdušne i protivbrodske odbrane".
- U svim tim oblastima Izrael će naravno i dalje biti maksimalno podržan - naglasio je Fraj.
On je takođe odgovorio na pitanje televizije ARD o "iznenađujućoj" odluci Merca.
- Kancelar je na čelu savezne vlade. Naravno, on takođe mora da bude u stanju da reaguje na odluke koje se donose u veoma kratkom roku. Pogotovo ako su u skladu sa prethodnom nemačkom politikom, a to je upravo to - kazao je Fraj.
Jirgen Hart, portparol Unije CDU/CSU za spoljnu politiku, rekao je za ARD da se nisu očekivale reakcije i diskusije po medijima.
Iako je slanje signala Izraelu bilo važno i neophodno, nije bilo planirano na ovaj način.
- Prvi utisak je, naravno, da je komunikacija odluka i motiva mogla biti bolja. Videćemo to kasnije i mislim da spekulacije sada o tome šta je pošlo po zlu nisu toliko važne - rekao je Hart i dodao da je važno izbeći takav razvoj događaja u budućnosti.
Jan-Peter Bartels, dopisnik ARD iz Berlina, ranije je izvestio da je unutar Unije CDU/CSU bilo povećeg nemira nemira.
Prema rečima jednog političara on dugo nije doživeo ništa slično.
Kizeveter: Ozbiljna greška i razarajući signal
Roderih Kizeveter, bezbednosni političar CDU, jedan je od onih koji su javno izneli kritiku.
Odluku vlade je opisao kao "ozbiljnu političku i stratešku grešku Nemačke".
- Kredibilitet nemačke državne politike meri se upravo bezbednosnom saradnjom i posvećenošću zaštiti jevrejskog života i države Izrael - napisao je Kizeveter na društvenoj mreži X.
Nemačka je, po Kizeveteru, podlegla pod "antisemitskom ruljom s ulice" i "kognitivnim ratovanjem nemilosrdne Hamasove propagande".
On dodaje da time neće biti oslobođen nijedan talac, niti će ijedno dete u Gazi biti pomognuto.
Umesto toga, Nemačka gubi na kredibilitetu i opterećuje prijateljstvo prema Izraelu koje se gradilo decenijama.
CSU očigledno nije bio obaveštena o odluci
I u sestrinskoj stranci CSU odluka je naišla na oštre kritike.
Aleksander Hofman, predsednik poslaničke grupe CSU u Bundestagu, rekao je za Bild da odluku smatra zabrinjavajućom.
- To bi bio odmak od decenija spoljnopolitičkog kontinuiteta prema Izraelu i kao takav je barem potrebno da bude objašnjen - rekao je Hofman.
Slično negativan stav prema odluci vlade izneo je i Horst Zehofer, počasni predsednik CSU i dugogodišnji bavarski premijer.
U izjavi za Bild ocenio je da se radi o "pogrešnoj odluci".
- Ova spoljnopolitička greška imaće dugotrajne posledice - dodao je Zehofer.
Štefan Pilsinger, poslanik Bundestaga iz Minhena, upozorio je u listu Augsburger algemajnen da se treba zapitati "šta će biti ako izraelska vlada prestane da nam pruža podršku – bilo u oblasti protivvazdušne odbrane, bilo u obaveštajnim informacijama Mosada za borbu protiv terorizma".
Štefan Majer, spoljnopolitički ekspert CSU, za iste novine kaže da je za njega "ključno praviti razliku između ofanzivnog oružja i odbrambenih sistema, poput protivvazdušne i protivraketne odbrane".
- Takvi sistemi zaštite moraju i dalje da budu omogućeni, naravno uz strogu pojedinačnu proveru i u bliskoj koordinaciji sa našim partnerima - kazao je Majer.
Posebno iz CSU upućena je i kritika na način komunikacije kancelara.
Dopisnik ARD iz Berlina Bartels izvestio je da mu je jedan političar CSU rekao kako je Merc "jednu tako veliku stvar izvukao iz rukava".
- To je moglo da bude bolje pripremljeno. Mnogi su želeli da budu uključeni u proces - rekao je taj političar.
Od terorističkog napada Hamasa pre skoro dve godine, koji je doveo do rata u Gazi, Nemačka je odobrila izvoz oružja u za Izrael u vrednosti od gotovo pola milijarde evra.
