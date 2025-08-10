Slušaj vest

Brojni političari nemačke vkadajuće Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i njene setrinske Hrišćansko-socijalne unije (CSU) kritikuju ograničenje izvoza oružja za Izrael i način na koji vlada kancelara Fridriha Merca o tome komunicira.

Dojče vele (DW) navodi da Torsten Fraj, šef kancelarovog kabineta, pokušava da smiri tenzije.

Navodi se da je Mercova odluka da ograniči izvoz oružja u Izrael, kako nemačko naoružanje ne bi bilo korišćeno prilikom najavljenog širenja rata u Gazi, izazvala oštre kritike unutar dela Unije CDU/CSU.

Glavna zamerka je da obustavom određenih isporuka oružja vlada sprovodi rizičan zaokret u svojoj politici prema Izraelu.

Izrael je u petak najavio da će proširiti vojnu operaciju u Pojasu Gaze i zauzeti grad Gazu.

Ta najava izazvala je oštre reakcije i u samom Izraelu, uključujući i članove porodica talaca koji se nalaze u rukama terorističke organizacije Hamas.

Fraj: Osnovne crte nemačke politike prema Izraelu ostaju

„Ne sme postojati ni najmanja sumnja da osnovne crte nemačke politike prema Izraelu ostaju nepromenjene. Nemačka i dalje podržava Izrael u svemu što je potrebno da odbrani svoje postojanje i bezbednost - rekao je Torsten Fraj (CDU) odbacujući te optužbe u izjavi agenciji dpa.

Objasnio je da se obustava određenih isporuka odnosi na oružje koje bi moglo da se koristi u Pojasu Gaze.

To je, kaže, pažljivo odvagana i jasna reakcija na najavu Izraela da će proširiti vojnu operaciju i zauzeti Gazu.

Postupak je vođen zabrinutošću za humanitarnu situaciju u regionu – a zauzimanje Gaze moglo bi značiti i veliki broj civilnih žrtava.

Međutim, zabrana izvoza ne odnosi se na "sve ono što služi samoodbrani Izraela, poput protivvazdušne i protivbrodske odbrane".

- U svim tim oblastima Izrael će naravno i dalje biti maksimalno podržan - naglasio je Fraj.

On je takođe odgovorio na pitanje televizije ARD o "iznenađujućoj" odluci Merca.

- Kancelar je na čelu savezne vlade. Naravno, on takođe mora da bude u stanju da reaguje na odluke koje se donose u veoma kratkom roku. Pogotovo ako su u skladu sa prethodnom nemačkom politikom, a to je upravo to - kazao je Fraj.

Jirgen Hart, portparol Unije CDU/CSU za spoljnu politiku, rekao je za ARD da se nisu očekivale reakcije i diskusije po medijima.

Iako je slanje signala Izraelu bilo važno i neophodno, nije bilo planirano na ovaj način.

- Prvi utisak je, naravno, da je komunikacija odluka i motiva mogla biti bolja. Videćemo to kasnije i mislim da spekulacije sada o tome šta je pošlo po zlu nisu toliko važne - rekao je Hart i dodao da je važno izbeći takav razvoj događaja u budućnosti.

Jan-Peter Bartels, dopisnik ARD iz Berlina, ranije je izvestio da je unutar Unije CDU/CSU bilo povećeg nemira nemira.

Prema rečima jednog političara on dugo nije doživeo ništa slično.

Kizeveter: Ozbiljna greška i razarajući signal

Roderih Kizeveter, bezbednosni političar CDU, jedan je od onih koji su javno izneli kritiku.

Odluku vlade je opisao kao "ozbiljnu političku i stratešku grešku Nemačke".

- Kredibilitet nemačke državne politike meri se upravo bezbednosnom saradnjom i posvećenošću zaštiti jevrejskog života i države Izrael - napisao je Kizeveter na društvenoj mreži X.

Nemačka je, po Kizeveteru, podlegla pod "antisemitskom ruljom s ulice" i "kognitivnim ratovanjem nemilosrdne Hamasove propagande".

On dodaje da time neće biti oslobođen nijedan talac, niti će ijedno dete u Gazi biti pomognuto.

Umesto toga, Nemačka gubi na kredibilitetu i opterećuje prijateljstvo prema Izraelu koje se gradilo decenijama.

CSU očigledno nije bio obaveštena o odluci

I u sestrinskoj stranci CSU odluka je naišla na oštre kritike.

Aleksander Hofman, predsednik poslaničke grupe CSU u Bundestagu, rekao je za Bild da odluku smatra zabrinjavajućom.

- To bi bio odmak od decenija spoljnopolitičkog kontinuiteta prema Izraelu i kao takav je barem potrebno da bude objašnjen - rekao je Hofman.

Slično negativan stav prema odluci vlade izneo je i Horst Zehofer, počasni predsednik CSU i dugogodišnji bavarski premijer.

U izjavi za Bild ocenio je da se radi o "pogrešnoj odluci".

- Ova spoljnopolitička greška imaće dugotrajne posledice - dodao je Zehofer.

Štefan Pilsinger, poslanik Bundestaga iz Minhena, upozorio je u listu Augsburger algemajnen da se treba zapitati "šta će biti ako izraelska vlada prestane da nam pruža podršku – bilo u oblasti protivvazdušne odbrane, bilo u obaveštajnim informacijama Mosada za borbu protiv terorizma".

Štefan Majer, spoljno­politički ekspert CSU, za iste novine kaže da je za njega "ključno praviti razliku između ofanzivnog oružja i odbrambenih sistema, poput protivvazdušne i protivraketne odbrane".

- Takvi sistemi zaštite moraju i dalje da budu omogućeni, naravno uz strogu pojedinačnu proveru i u bliskoj koordinaciji sa našim partnerima - kazao je Majer.

Posebno iz CSU upućena je i kritika na način komunikacije kancelara.

Dopisnik ARD iz Berlina Bartels izvestio je da mu je jedan političar CSU rekao kako je Merc "jednu tako veliku stvar izvukao iz rukava".

- To je moglo da bude bolje pripremljeno. Mnogi su želeli da budu uključeni u proces - rekao je taj političar.