ONA JE NOVI TRAMPOV KADAR U UJEDINJENIM NACIJAMA: Bivša voditeljka Foks njuza dobila funkciju u rangu ambasadora - "briljantno" će predstavljati SAD
Tramp imenovao Temi Brus za zamenicu američkog predstavnika pri UN
Američki predsednik Donald Tramp imenovao je portparolku Stejt departmenta i bivšu voditeljku Foks njuza Temi Brus za zamenicu američkog predstavnika pri Ujedinjenim nacijama u rangu ambasadora.
U objavi na svojoj mreži Truth Social, Tramp je u subotu naveo da je Temi Brus koja radi kao portparolka Stejt departmenta od kada je on preuzeo dužnost u drugom mandatu u januaru obavila "fantastičan posao" u toj ulozi.
Pre nego što se pridružila vladi, Temi Brus je bila voditeljka Foks njuza više od 20 godina i napisala je nekoliko knjiga koje su kritične prema liberalima, prenosi BBC.
"Drago mi je da objavim da imenujem Temi Brus, velikog patriotu, televizijsku ličnost i autorku bestselera kao našu narednu zamenicu predsavnika SAD pri Ujedinjenim nacijama u rangu ambasadora", napisao je Tramp i dodao da će ona "brilijantno" predstavljati SAD.
Nije jasno kada će Temi Brus preuzeti dužnost ako njenu nominaciju potvrdi Senat.
Kao portparolka Stejt departmenta Temi Brus je branila nekoliko kontroverznih američkih spoljnopolitičkih odluka od Trampove akcije suzbijanja imigracije do slanja privatnih vojnih zaposlenih da distribuiraju pomoć u Gazi, piše BBC.
Trampovo imenovanje Majka Volca za američkog ambasadora pri UN, još treba da potvrdi Senat.
Trenutno je vršilac dužnosti ambasadora pri UN Doroti Šia, karijerni diplomata koja je bila zamenik ambasadora u 2024.godini.
(Kurir.rs/Beta)