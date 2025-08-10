Slušaj vest

Na teren su izašle policijske patrole koje su obavile uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato gde je tačno telo deteta pronađeno, kao ni koliko je stara bila beba.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija sprovodi istragu zbog ozbiljne sumnje na nasilnu smrt, a tokom istrage navodno su se pojavile indicije koje upućuju na moguću umešanost članova uže porodice.

Telo deteta prebačeno je na Odeljenje opšte bolnice Dubrovnik gde bi trebalo da bude obavljena obdukcija.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteHrvatskaUZBEKISTANSKI TAKSISTA NAPASTVOVAO HRVATICU: Dodirivao je, a kada je uspela da izađe iz kola nije odustao! Horor u Zagrebu
instruktor-voznje-voznja-napastvovanje.jpg
HrvatskaJOŠ JEDAN SKANDALOZAN SNIMAK! Dečak sa crnom ustaškom kapom kliče "Za dom spremni!" "Moj dida bojnik i ja"! (VIDEO)
dete ustaša za dom spremni.jpg
HrvatskaSNIMAK IZ TUNELA FRAPIRAO NAROD! Kolona auta trubi, ne mogu da prođu - svi u neverici zbog PRIZORA ISPRED: "Ovo je NENORMALNO! Samo što veće kazne" (VIDEO)
tunel električni trotinet
HrvatskaPOLICIJA MU PROVALILA U KUĆU, UŠLI U GARAŽU I ZATEKLI ZVER OD 110.000€! Šok akcija posle serije teških krađa - Na gomili keš, droga i oružje (VIDEO)
varaždin policija hapšenje audi.jpg