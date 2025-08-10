HAOS U STUDIJU "VELIKOG BRATA", IZRAELSKI AKTIVISTI UPALI USRED EMISIJE! Viču "Deca gladuju na samo sat vremena vožnje odavde", a onda kreće OBEZBEĐENJE (VIDEO)
Izraelski mirovni aktivisti upali u studio "Velikog brata"
Izraelski mirovni aktivisti upali su sinoć u direktan televizijski prenos kako bi protestovali zbog eskalacije rata u Gazi.
Tokom emisije rijaliti šou programa „Veliki brat“ nekoliko mladih ljudi u belim majicama sa natpisom „Napustite Gazu“ skočilo je na binu i selo na pod u znak protesta.
„Narod zahteva: Prestanite sa pucnjavom!“, vikali su aktivisti dok su ih obezbeđenje odvodilo.
Organizacija „Stojimo zajedno“, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za protest.
Razlozi protesta
„Dok se taoci ostavljaju da umru, a deca gladuju na samo sat vremena vožnje od studija 'Velikog brata', mediji ne govore ljudima šta se dešava u Gazi i emituju građanima da je sve normalno“, saopštila je organizacija na svojoj Fejsbuk stranici.
Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju „kampanju uništenja i gladi u Gazi“ u ime sna o osvajanju i naseljavanju, „posao kao i obično“ ne može se nastaviti, nastavlja se u saopštenju.
Rat se može zaustaviti samo ako svi prekinu sopstvene rutine, naglašava se.
„Moramo zaustaviti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama – i zaustaviti ih sada.“
Najnovija dešavanja
Izraelski bezbednosni kabinet je u petak odobrio predlog premijera Bendžamina Netanjahua za novu ofanzivu radi okupacije grada Gaze, najvećeg urbanog centra na palestinskoj teritoriji koji je izraelska vojska skoro potpuno uništila u kopnenim i vazdušnim napadima.
(Kurir.rs/Index/Preneo: N. V.)