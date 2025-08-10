Slušaj vest

Izraelski mirovni aktivisti upali su sinoć u direktan televizijski prenos kako bi protestovali zbog eskalacije rata u Gazi.

Tokom emisije rijaliti šou programa „Veliki brat“ nekoliko mladih ljudi u belim majicama sa natpisom „Napustite Gazu“ skočilo je na binu i selo na pod u znak protesta.

1/5 Vidi galeriju Upad izraelskih mirovnih aktivista u studio "Velikog brata" Foto: screenshot x/CaronAymericoff

„Narod zahteva: Prestanite sa pucnjavom!“, vikali su aktivisti dok su ih obezbeđenje odvodilo.

1/10 Vidi galeriju Ofanziva Izraela na Gazu Foto: ABIR SULTAN/EPA, Ohad Zwigenberg/AP

Organizacija „Stojimo zajedno“, koja se zalaže za mir između Izraelaca i Palestinaca, preuzela je odgovornost za protest.

Razlozi protesta

„Dok se taoci ostavljaju da umru, a deca gladuju na samo sat vremena vožnje od studija 'Velikog brata', mediji ne govore ljudima šta se dešava u Gazi i emituju građanima da je sve normalno“, saopštila je organizacija na svojoj Fejsbuk stranici.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Ako izraelska vlada napusti taoce i nastavi svoju „kampanju uništenja i gladi u Gazi“ u ime sna o osvajanju i naseljavanju, „posao kao i obično“ ne može se nastaviti, nastavlja se u saopštenju.

1/12 Vidi galeriju Velika glad zavladala Pojasom Gaze. Ljudi ginu od izraelskih metaka i bombi dok čekaju za brašno i humanitarnu pomoć. Snage IDF na njih otvaraju vatru. U palestinskoj enklavi zavladala je sveopšta glad, hrana je veoma skupa i retka, nema je na pijacama, a nema ni pijaće vode. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Rat se može zaustaviti samo ako svi prekinu sopstvene rutine, naglašava se.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

„Moramo zaustaviti vladu da nastavi svoje ratne planove, koji štete svima nama – i zaustaviti ih sada.“

Najnovija dešavanja