Vatrogasci su na teren u borbu protiv požara koji gori od petka poslali 12 ekipa, uključujući šest kanadera. Pozvana je i pomoć iz drugih delova Italije, prenosi "Jutarnji list".

- Iz bezbednosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljega - saopštio je u subotu park.

Prošle je godine krater vulkana posetilo oko 620.000 ljudi.

Dim požara u nedelju se video i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeje, koja je ostala otvorena za turiste.

Etna eruptirala

Istovremeno, na Siciliji se aktivirao i vulkan Etna, što samo po sebi i nije toliko neobično.

Do erupcije je došlo na visini iznad 3.000 metara.

Kurir.rs/Jutarnji list

