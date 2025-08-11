Planeta
ANTONIO TAJANI, ŠEF ITALIJANSKE DIPLOMATIJE: Širenje ofanzive i zauzimanje grada Gaze moglo pretvoriti u "Vijetnam za izraelske vojnike"
Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani je izjavio da bi se širenje ofanzive i zauzimanje grada Gaze moglo pretvoriti u “Vijetnam za izraelske vojnike”.
Tajani je zatražio formiranje misije Ujedinjenih nacija, predvođene arapskim zemljama, koja bi “ponovo ujedinila palestinsku državu”, i poručio da je Italija spremna da u tome učestvuje.
Izraelska armija je upozorila da bi širenje ofanzive moglo ugroziti živote dvadesetak talaca koje palestinska organizacija Hamas i dalje drži na području Gaze i uvuči vojsku u dug i smrtonosan gerilski rat.
Italija je ocenila da bi izraelska vlada trebalo da obrati pažnju na upozorenja svoje vojske, javlja Rojters.
