Tajani je zatražio formiranje misije Ujedinjenih nacija, predvođene arapskim zemljama, koja bi “ponovo ujedinila palestinsku državu”, i poručio da je Italija spremna da u tome učestvuje.

Izraelska armija je upozorila da bi širenje ofanzive moglo ugroziti živote dvadesetak talaca koje palestinska organizacija Hamas i dalje drži na području Gaze i uvuči vojsku u dug i smrtonosan gerilski rat.

Italija je ocenila da bi izraelska vlada trebalo da obrati pažnju na upozorenja svoje vojske, javlja Rojters.