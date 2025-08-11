Slušaj vest

Tajani je zatražio formiranje misije Ujedinjenih nacija, predvođene arapskim zemljama, koja bi “ponovo ujedinila palestinsku državu”, i poručio da je Italija spremna da u tome učestvuje.

- Foto: Profimedia

Izraelska armija je upozorila da bi širenje ofanzive moglo ugroziti živote dvadesetak talaca koje palestinska organizacija Hamas i dalje drži na području Gaze i uvuči vojsku u dug i smrtonosan gerilski rat.

Italija je ocenila da bi izraelska vlada trebalo da obrati pažnju na upozorenja svoje vojske, javlja Rojters.

Kurir.rs/Fonet

Ne propustitePlanetaIZRAEL ČEKA VITKOFA: Očekuje se dolazak američkog izaslanika
Izrael očekuje dolazak američkog izaslanika Stiva Vitkofa
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) MASAKR U BOLNICI, STOTINE TELA RAZBACANO PO PARKINGU Mrtvi na sve strane, svet obilaze šok snimci iz Suvejde "Dečaku pucali u glavu" (VIDEO/FOTO)
Masakr u bolnici u Suvejdi
PlanetaBISKUP LATINSKE PATRIJARŠIJE U JERUSALIMU: Situacija u Gazi moralno neprihvatljiva
x01 EPA Haitham Imad.jpg
PlanetaBUKTI NAJNOVIJI RAT U SVETU, KRVI JE DO KOLENA Primirje palo u vodu, u toku pokolj bez presedana! Izrael ne pravi kompromise, udari sve jači DAMASK PONOVO GORI
sirija.png