Slušaj vest

Ovo je prvi put da je ovaj deo Rusije napadnut, a nalazi se na 2.000 kilometara od granice sa Ukrajinom.

Prema preliminarnim podacima, lokalnu rafineriju nafte napao je dron.

U blizini fabrike rade specijalne službe, a mobilni internet je počeo da se gasi u ovom delu Rusije.

U međuvremenu, video snimci napada počeli su da se pojavljuju na društvenim mrežama.

Grad Uhta se nalazi na 2.000 kilometara udaljenosti od Ukrajine.

Prema navodima ruskih medija, ovo je prvi put da su ukrajinski dronovi stigli do njega.

Od 2024. godine, u gradu Uhta je živelo 77.187 ljudi.

Bespilotne letelice napale su Saratovsku oblast, uzrokujući eksplozije i požar u blizini rafinerije nafte. Jedna osoba je poginula, a ima i ranjenih.

Eksplozije u Saratovu, otkazani letovi

Načelnik Saratovske oblasti Roman Busargin rekao je da verovatno da ima još žrtava.

On je objavio na svom "Telegram" kanalu da se ukrajinski dron srušio u dvorištu stambene zgrade, prenele su RIA Novosti.

Busargin je napomenuo da su stanovnici evakuisani i da je u obližnjoj školi formiran privremeni smeštajni centar.

On je rekao da je u napadu oštećeno industrijsko preduzeće u Saratovskoj oblasti, kao i da je prethodno objavljena pretnja od napada dronova u tom regionu.

Prethodno je desetine letova odloženo na ruskom aerodromu Soči nakon izveštaja o napadima dronova. Ukrajinski dronovi takođe su ciljali skladište u Tatarstanu, u kom se nalaze dronovi tipa "šahed", navodi "Kijev independent"

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je tokom noći 121 ukrajinski dron iznad 14 ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije:

29 dronova oboreno iznad Krasnodarskog kraja

15 iznad Krima
13 iznad Brjanske
12 iznad Belgorodske oblasti
9 iznad Voronješke oblasti
8 iznad Saratovske oblasti
8 iznad Stavropoljskog kraja

Dronovi su oboreni i iznad:

Kaluške
Tulske
Rostovske
Rjazanjske
Smolenske
Orlovske
Tverske oblasti
Azovskog mora

Kurir.rs/UNN

