Novootkrivene vrste finski istraživači su grupisali u potpuno novi rod, koji podrazumeva i petu vrstu koja je prethodno opisana, ali je smeštena u drugi rod.

Najveće otkriće u okviru novih vrsta je Satyrex ferox, čije ime znači „svirep“, a ime je dobio zahvaljujući agresivnoj prirodi. Ostale su nazvane S. arabicus i S. somalicus, a imena su dobile po područjima u kojima su otkrivene (Arabijsko poluostrvo i Somalija), četvrta otkrivena vrsta je S. speciosus, zbog svetlije boje.

Mužjak je toliko obdaren da su ga naučnici nazvali „kraljem genitalija“

Pauci nemaju penise u tradicionalnom smislu. Koriste strukture slične rukama koje se zovu palpe, kojom hvataju spermu iz kanala u svom abdomenu, pa ubacuju u genitalni otvor ženke.

Mužjaci novoopisane vrste imaju najduže dlačice od svih poznatih tarantula, dužina je i do pet centimetara. Poređenja radi, većina vrsta tarantula ima dlačice samo dvostruko duže od oklopa.

Četiri nove vrste su grupisane u potpuno novi rod, koji sada uključuje i petu, prethodno opisanu vrstu, ali je smeštena u drugi rod.

„Na osnovu morfoloških i molekularnih podataka, oni se toliko razlikuju od svojih najbližih srodnika da smo morali da uspostavimo potpuno novi rod da bismo ih klasifikovali. Nazvali smo ga Satyrex“, istakao je Alireza Zamani, arahnolog sa Univerziteta u Turkuu u Finskoj.

Pauci su dobili ime po satirima, muškim duhovima prirode iz starogrčke mitologije koji su poznati po svom nepristojnom ponašanju.

Završetak reči "rex" je latinski za „kralj“, a popularizovali su je likovi poput Edipa i tiranosaurusa.

„Preliminarno smo pretpostavljali da dugački prstići mogu omogućiti mužjaku da drži bezbedniju distancu tokom parenja i pomoći mu da izbegne napad i proždiranje od veoma agresivne ženke“, naveo je Alireza Zamani sa Univerziteta u Finskoj.

Kako se pauk razmnožava

Paukovi su odvojenih polova često sa veoma izraženim polnim dimorfizmom. Uglavnom, mužjaci su manji, a često i upadljivijih boja.

Kod mužjaka polni otvor, smešten na sredini epigastralne brazde, veoma je jednostavne građe, bez hitinskih struktura i dodataka. Pedipalpi imaju ulogu kopulatornih organa (organi za parenje). Služe za prenošenje spermatozoida, i u taksonomiji su presudan karakter pri determinaciji većine vrsta.

Otvor reproduktivnih organa ženke naziva se vulva. Kod većine vrsta ovaj otvor se završava hitiniziranim, veoma složenim kopulatornim aparatom, koji se naziva epigina.

U neposrednoj blizini ovih struktura nalazi se jedna ili dve spermateke koje služe za prijem spermatozoida. Oplodnja jajašaca dešava se po izlasku iz tela ženke.

Velika složenost polnih organa treba da obezbedi uspešno parenje, a samo jedno punjenje spermateke dovoljno je za izleganje nekoliko generacija.

Kod svih paukova izraženo je specifično ponašanje za vreme parenja. Sitniji mužjaci, obično čekaju da ženka padne u neku vrstu kataleptičkog stanja (trans), kako bi ispunili svoju funkciju i na vreme pobegli da ih ženka ne pojede.