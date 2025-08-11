Slušaj vest

Masakr se dogodio u državi Zamfari, gde deluju kriminalne bande, rekli su nas za Frans pres jedan lokalni zvaničnik i meštani.

Te kriminalne bande koje stanovništvo naziva "banditima" godinama seju teror na severozapadu i u centru Nigerije, napadajući sela, otimajući meštane i paleći kuće posle pljačkanja.

U petak uveče veliki broj takozvanih bandita napao je selo Adabku i oteo više meštana, javili su ti izvori.

Oni su zatim napravili zasedu i otvorili vatru na grupu policajaca i pripadnika grupe za samoodbranu, koji su ih gonili u pokušaju da oslobode otete ljude.

"Banditi su ubili 13 ljudi iz zasede, od kojih 11 pripadnika grupe za samoodbranu i dva policajca", rekao je za Frans pres Hamisu Faru, jedan od lokalnih zvaničnika.

Ne mogu da pokupe tela ubijenih

On je rekao da još ne mogu da pokupe tela ubijenih zato što su banditi i dalje raspoređeni u okolnom rastinju.

Jedan meštanin potvrdio je bilans i dodao da su brojni seljani pobegli iz straha od novih napada.

Adabka i susedna mesta redovno su na meti napada ljudi koji se skrivaju u okolnim šumama, zbog čega su mnogi meštani primorani da pobegnu iz svojih kuća, rekao je taj čovek.

U šumama se nalazi više od 5.000 bandita koji nastavljaju da terorišu zajednice, tvrdi on, uz ocenu da ih je odatle moguće isterati samo nizom vazdušnih napada.

Nasilje se nastavlja

Nasilje se nastavlja iako je vojska raspoređena od 2015. godine u državi Zamfari, a pre dve godine su formirane lokalne snage za samoodbranu.

Savezne i lokalne vlasti su više puta potpisivale mirovne sporazume sa tim bandama, ali su ih oni redovno kršili i nastavljali napade.

Prošlog meseca tradicionalne verske vođe dogovorile su primirje sa ozloglašenim vođom bandita u okrugu Šinkafi u državi Zamfari, ali meštani sumnjaju da će se ono održati.