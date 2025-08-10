Planeta
SNAŽAN ZEMLJOTRES U TURSKOJ! Potres jačine 6,1 stepeni po Rihteru, udar se osetio u Istanbulu! (VIDEO)
Zemljotres jačine 6,1 stepeni registrovan je danas u zapadnoj Turskoj u oblasti Balikesir, objavilo je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).
Slušaj vest
Potres se osetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora.
Epicentar zemljotresa u Turskoj bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.
Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi.
Još nema zvaničnih izveštaja o eventualnoj šteti i da li je bilo povređenih, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši