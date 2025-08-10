Slušaj vest

Potres se osetio i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora.

Epicentar zemljotresa u Turskoj bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi.

Još nema zvaničnih izveštaja o eventualnoj šteti i da li je bilo povređenih, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaPRVI SNIMCI STRAVIČNOG ZEMLJOTRESA U ISTANBULU: Ljudi u panici napuštaju objekte, tlo se nekontrolisano trese! (VIDEO, FOTO)
Zemljotres u Istanbulu
PlanetaZEMLJOTRES KOD ISTANBULA: Snažan udar u Mramornom moru
Skala koja prikazuje magnitudu zemljotresa, ilustracija
PlanetaZEMLJOTRES POGODIO ISTANBUL: Ljudima se pomerao nameštaj
ap-turska01-ap-.jpg
PlanetaNAJŽEŠĆI POTRES TEK SLEDI? Uživo iz Turske: RAZORNI zemljotres uznemirio građane Istanbula - Hoće li se STRAVIČNA TRAGEDIJA ponoviti?
profimedia-0991194822.jpg