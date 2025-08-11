Slušaj vest

Zvaničnik je dodao da su većina umrlih žene i deca.

Grad El Fašer u regionu Severni Darfur je proteklih godinu dana pod opsadom odmetnute vojne jedinice Snage za brzu podršku (RSF), koja s Vojskom od aprila 2023. godine ratuje za vlast u Sudanu.

Glad je u tom gradu proglašena iste godine, a u kampu blizu njega od gladi svakodnevno umire između petoro i sedmoro dece.

El Fašer je skoro potpuno izolovan, a hrana je izrazito skupa te jedan kilogram brašna košta 16 evra.

Oko 40 odsto dece mlađe od pet godina u ovom gradu je akutno neuhranjeno, a 11 odsto je u teškom zdravstvenom stanju, tvrdi Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP).

Smatra se da u Sudanu oko 25 miliona ljudi teško dolazi do hrane.

