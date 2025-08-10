I EVROPA SE PITA ZA SUDBINU UKRAJINE! Merc zahteva da Zelenski prisustvuje samitu Trampa i Putina, Kalas: "Ne može bez Kijeva i EU"
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski mora da bude prisutan na samitu predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina, kao i da ne može da prihvati da se zvaničnici Ukrajine i EU ne konsultuju o okončavanju ruskog rata u Ukrajini.
"Nadamo se i pretpostavljamo da će ukrajinska vlada, predsednik Zelenski, biti deo ovog sastanka", rekao je Merc u intervjuu za nemačku televiziju ARD.
On je dodao da ne može da prihvati da se o teritorijalnim ptanjima razgovaraju i odlučuju samo Vašington i Moskva, bez konsultovanja sa EU i Ukrajinom, kao i da pretpostavlja da Vašington deli njegov stav.
Merc je rekao da Berlin tesno sarađuje sa Vašingtonom kako bi pokušao da obezbedi učešće Zelenskog u pregovorima, kao i da se nada da će razgovorima napredovati mirovni sporazum Rusije i Ukrajine.
"Nadamo se da će u petak doći do proboja (u mirovnom pregovoru)" rekao je on i dodao da se nada da će doći do prekida vatre, čime bi mirovni pregovori mogli da se održe u Ukrajini.
Kalas: Ne može bez Kijeva i EU
Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je danas vanredni sastanak ministara spoljnih poslova EU, koji bi trebalo da se održi uoči Trampovog i Putinovog samita, zakazanog za petak u američkoj saveznoj državi Aljaska.
"Dogovor ne sme biti odskočna daska za dalju rusku agresiju nad Ukrajinom, transatlantskim savezom i Evropom”, rekla je Kalas.
"Sjedinjene Države imaju moć da primoraju Rusiju na ozbiljne pregovore. Bilo kakav dogovor između SAD i Rusije mora uključivati i Ukrajinu i EU, jer je to pitanje bezbednosti Ukrajine i cele Evrope", poručila je visoka predstavnica EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku.
Zelenski je pozvao svoje evropske saveznike da preduzmu, kako je rekao, jasne korake kako bi definisali zajednički pristup rešavanju sukoba.
Tramp je u petak, 8. avgusta izjavio da će okončanje rata Ukrajine i Rusije, koji traje od 2022. godine, uključiti razmenu teritorija "u korist svih".
Ruska vojska trenutno kontroliše oko 20 odsto teritorije Ukrajine
Kurir.rs/Beta/Fonet