Rusija ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, pojačala je svoje dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je Moskva usvojila i nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.

Usred teških borbi, američki predsednik Tramp najavio je da će se sledeće nedelje sastati s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci kako bi pokušao da okonča rat. Tramp je sugerisao da bi mirovni sporazum mogao da uključuje "neku razmenu teritorija", signalizirajući da bi se SAD mogao pridružiti Rusiji u pritisku na Ukrajinu da trajno ustupi deo svoje zemlje.

Ali, čak i dok Kremlj nastoji da iskoristi pregovore kako bi osigurao teritoriju koji nije uspeo da osvoji na bojnom polju, ruske snage ne posustaju s pokušajima napredovanja na terenu. Moskva se kladi da, bez obzira na diplomatske manevre, na kraju može da pobedi u dugom ratu iscrpljivanja u kojem ima i brojčanu i vojnu nadmoć.

Bitka za Pokrovsk

Iako je pretrpela velike gubitke, Rusija više od godinu dana koncentriše svoje snage na Pokrovsk u istočnoj Ukrajini, nemilosrdno se približavajući gradu. Krajem prošlog meseca nekoliko ruskih vojnika prvi put se infiltriralo u grad, tvrde ukrajinske trupe.

Postavljali su zasede i napadali konvoje vozila pre nego što su locirani, a u tim je akcijama ubijeno najmanje četvoro ljudi, rekao je narednik Oleksandr Kanivec, komandant minobacačke baterije ukrajinske 68. lovačke brigade.

Od tada su se napadi malih ruskih skupina potpomognutih dronovima pojačali. "Naše operacije čišćenja se nastavljaju, baš kao i njihovi upadi u grad", rekao je narednik Kanivec u telefonskom razgovoru u ponedjeljak. Isterivanje Ukrajinaca iz Pokrovska omogućilo bi ruskim trupama da pojačaju napade na preostale gradove u Donbasu koji čine okosnicu ukrajinske odbrane na istoku.

U borbi za Pokrovsk, Moskva je rasporedila oko 110.000 vojnika, napadajući iz više smerova. "Ovo je vojska sposobna da zauzme srednje veliku evropsku zemlju", rekao je Viktor Trehubov, ukrajinski vojni portparol.

General Oleksandr Sirski, vrhovni ukrajinski zapovjednik, potvrdio je da Rusija stalno povećava broj svojih snaga unutar Ukrajine, apelirajući da i Kijev mora pojačati vlastite, posustale napore u mobilizaciji.

Preobražen front

Borbe se nastavljaju duž celog, dugog fronta, od reke Dnjepar i Harkiva na sjeveru, do Časiv Jara u srcu Donbasa i Zaporožja na jugu. Ipak, bitke koje se vode ovog leta jedva nalikuju onima s početka rata, pa čak i onima od prošle godine. Koordinirani napadi oklopnim kolonama između rovovskih linija postali su retkost. Ukrajinske snage sada su raspršene u malim timovima koji se skrivaju u rupama ili podrumima, nadzirući minirana polja pod stalnim okom dronova.

"Linije se ne sastoje od raširenih rovova, već od malih odbrambenih položaja koji služe kao predstraže, dok se velik deo borbi odvija dronovima i artiljerijom", objasnio je Majkl Kofman, viši saradnik u Karnegi endouvment for International Peace.

Iako karte prikazuju jasne crte linije fronta, u stvarnosti se obe strane prelivaju jedna preko druge na velikim prostranstvima. Rusi se najčešće kreću u malim pešačkim grupama, ponekad na motociklima ili bagjima, često zaobilazeći ukrajinske položaje umesto da ulaze u direktan sukob.

Valerij Zalužni, bivši vrhovni ukrajinski vojni komandant i sadašnji ambasador u Britaniji, ponudio je direktan opis nove stvarnosti. "Sada je front uglavnom dizajniran tako da ljudi tamo budu ubijeni", rekao je u nedavnom intervjuu.

Očaj na prvoj liniji

Ova sumorna slika vidljiva je u podzemnim komandnim mestima, gde se gubici prate na belim pločama. Kapetan Dmitro Filatov, koji nadzire deonicu dugu pet kilometara, dan i noć prati devet video prijenosa s dronova. Jednog jutra, njegov tim uočio je usamljenog ruskog vojnika.

"Eno Rusa. Tamo!" viknuo je Filatov, naređujući napad. Ali, vojnik je nestao pre nego što je dron stigao. Kapetan je frustrirano bacio telefon.

Dan ranije, šestorica njegovih ljudi su poginula. Bili su okruženi i borili su se pet dana pre nego što su savladani. "Jesam li znao da je to veliki rizik? Da", rekao je. "Jesam li oklevao? Ne."

Dok Rusija nastavlja s napadima, ukrajinske snage bi se ponovno mogle suočiti s teškim izborom - odlučiti kada cena držanja položaja nadmašuje cenu povlačenja. Iza Pokrovska već su iskopane opsežne odbrambene linije, a sam grad se neprestano uništava.

Kapetan Filatov kaže da nema vremena za razmišljanje o diplomaciji. "Borili smo se toliko dugo da se oslanjamo samo na sebe, ne na predsednike, bogove ili pregovore", rekao je. Na pitanje održavaju li njegovi ljudi nadu, pogledao je vojnika u prolazu: "Vasil, imaš li nade?" Vojnik se nasmejao. "Ne", odgovorio je.