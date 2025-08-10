Slušaj vest

- Ima više od deset područja na kojima su se urušili objekti. Zgrada u centru grada, u kojoj je bilo smešteno šest ljudi, se srušila. Spasili smo četiri osobe, a akcije spasavanja su u toku za još dve. To je zgrada pored kancelarije našeg okružnog guvernera u centru Sindirgija. U okolnim selima takođe ima srušenih zgrada - naveo je Sak i dodao da su timovi za spasavanje i procenu štete na terenu, prenose turski mediji.

Prema prvim izveštajima u zemljotresu jačine 6,1 stepeni po Rihterovoj skali koji je večeras pogodio Tursku, srušilo se nekoliko stambenih objekata u okrugu Sindirigi u Balikesiru, preneli su turski mediji.

Upozorenje za građane

Vlasti su upozorile građane da ne ulaze u oštećene zgrade i da prate zvanična saopštenja.

Četiri zemljotresa u jednom danu

Nakon zemljotresa jačine 6,1 stepeni koji je registrovan je danas u zapadnoj Turskoj u oblasti Balikesir, dogodila su se još tri zemljotresa magnitude 4 stepena, objavila je Agencija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama (AFAD).

Zemljotres se osetio u centralnoj provinciji Balikesir, kao i u Istanbulu i širom regiona Mramornog i Egejskog mora - Izmiru, Kutahiji, Jalovi, Istanbulu, Manisi, Ušaku, Ajdinu, Eskišehiru, Sakarija Jalovi i Tekirdagu.

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 11 kilometara, 52 kilometra od grada Balikesira, preneo je TRT Haberler.

Zemljotres je registrovan u 19.53 po lokalnom vremenu, a prema izjavama stanovnika, potres je bio jak i trajao je 10-20 sekundi.

Obustavljen avio-saobraćaj

Osam minuta nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale, dogodili su se naknadni potresi jačine 4,6 stepeni Rihterove skale u 20.01 i 4,1 stepen Rihterove skale u 20.05 sati.

Zbog zemljotresa koji se osetio u Istanbulu, kontrolor leta na aerodromu "Sabiha Gokčen" izdao je upozorenje na zemljotres avionima koji sleću.