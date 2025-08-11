EPICENTAR KOD SAVEZNE DRŽAVE VAHAKA NA DUBINI OD DESET KILOMETARA
SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO! Potres od 5,65 stepeni Rihtera nedaleko kod obale
Zemljotres od 5,65 Rihtera u Meksiku
Zemljotres jačine 5,65 stepeni Rihterove skale pogodio je područje nedaleko od obale meksičke savezne države Vahaka.
Rojters prenosi da je potres registrovao nemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ).
- Zemljotres je bio na dubini od deset kilometara - saopšteno je iz tog naučnog centra.
Nema podataka iz Meksika o žrtvama ili materijalnoj šteti.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)
