Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,65 stepeni Rihterove skale pogodio je područje nedaleko od obale meksičke savezne države Vahaka.

Rojters prenosi da je potres registrovao nemački Istraživački centar za geološke nauke (GFZ).

- Zemljotres je bio na dubini od deset kilometara - saopšteno je iz tog naučnog centra.

Nema podataka iz Meksika o žrtvama ili materijalnoj šteti.

(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaMEKSIKO ODBRUSIO TRAMPU: Američka vojska neće delovati na našoj teritoriji! Sarađujemo, ali neće biti invazije
profimedia-0920264681.jpg
PlanetaMEKSIČKI NARKO KARTELI TAJNO ŠALJU LJUDE U RAT U UKRAJINI: Žele naprednu obuku za upravljanje dronovima koju bi koristili protiv rivalskih grupa!
collage copy.jpg
PlanetaVELIKE AMERIČKE SNAGE NA GRANICI SA MEKSIKOM: U toku je operacija po Trampovom naređenju, tu je 7.600 vojnika! (FOTO/VIDEO)
x EPA Francis Chung Pool copy.jpg
PlanetaJEDNI DRUGIMA ODSECALI GLAVE, SADA ZAJEDNO PRAVE SUPER-KARTEL: Potres u svetu kriminala kakav se ne pamti - "Zamislite da je deo Amerike stao na STRANU RUSA"
meksiko kartel 1.jpg