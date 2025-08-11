Slušaj vest

Žena koja je otrovala i ubila 11 muževa tokom 22 godine suočava se sa smrtnom kaznom u Iranu.

Kolsum Akbari (56), koju neki zovu i "crna udovica", udavala se za starije muškarce, a zatim im davala lekove za pritisak, lekove za dijabetes, sedative, pa čak i industrijski alkohol kako bi ih "požurila" na onaj svet i nasledila njihovu imovinu.

Njena monstruozna dela ostala su neprimećena više od dve decenije, zbog starosti i zdravstvenih stanja žrtava, sve dok nije priznala ubistva.

Trenutno čeka izricanje presude.

Porodice žrtava u Iranu sada traže njeno pogubljenje.

Akbari je, počevši od 2000. pa sve do 2023. godine, ubijala iznova i iznova, sve dok nije postala neoprezna sa svojim poslednjim mužem, 82-godišnjim Golamrezom Babaeijem.

Babaeijev sin postao je sumnjičav prema ženi nakon što je porodični prijatelj otkrio da je njegov otac ranije bio oženjen ženom po imenu Kolsum, koja je pokušala da ga otruje.

Policiji tvrdila da ne zna koliko je muževa ubila

Pozvana je policija i žena je uhapšena.

Tokom ispitivanja, policija je uspela da je navede da prizna, iako je davala protivrečne izjave o tačnom broju ljudi koje je ubila.

"Ne znam koliko sam ih ubila. Možda 13 ili 15 ljudi. Ne sećam se tačno", rekla je na saslušanju.

Njen život u braku počeo je kada je imala samo 18 godina, kada je bila u kratkom braku sa muškarcem koji je patio od mentalnih problema.

Zatim se udala za mnogo starijeg muškarca koji je imao decu iz prethodnog braka.

Navodno su je muž i pastorci redovno tukli.

Nakon smrti drugog muža, počela je da traži brak sa usamljenim starijim muškarcima preko ženskih okupljanja.

Sprijateljila bi se sa ćerkama tih muškaraca, a nakon što bi istražila njihovu imovinu, pristajala bi na brak uz značajan miraz.

Iako je najčešće koristila otrove, u nekim slučajevima žrtve bi ugušila jastucima i peškirima.

Umirali ubrzo nakon venčanja

U mnogim slučajevima, žrtve bi umrle ubrzo nakon venčanja. Mirahmad Omrani (69) preminuo je mesec dana nakon što su se venčali 2013; Esmail Bakši (62) umro je dva meseca nakon venčanja 2016, a Gandžali Hamzei (83) preminuo je 43 dana nakon venčanja s njom.

Jedan muškarac preživeo je njen pokušaj ubistva 2020. godine nakon što je pojeo zatrovanu supu. Iako ju je izbacio iz kuće, odlučio je da ne prijavi incident policiji.

Akbari je optužena za 11 tačaka teškog ubistva sa predumišljajem i jednu tačku pokušaja ubistva.

Iako je u sredu na revolucionarnom sudu u Sariju u početku pokušala da negira optužbe, na kraju je priznala zločine.

Njene žrtve živele su u različitim gradovima širom Irana, što je godinama sprečavalo vlasti da povežu slučajeve.

Porodice žrtava zatražile su njeno pogubljenje, ali će sud doneti presudu tek nakon što čuje svih 45 tužilaca u ovom slučaju.