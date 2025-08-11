TRAMP IMA NOVU METU! Najavio da će ih sve proterati iz Vašingtona, odmah stigao odgovor demokratske gradonačelnice (FOTO)
Tramp najavio proterivanje beskućnika iz Vašingtona
Američki predsednik Donald Tramp obećao je da će proterati beskućnike iz glavnog grada i pritvoriti kriminalce, dok gradonačelnica Vašingtona tvrdi da se grad ne suočava sa porastom kriminala, javlja Rojters.
"Beskućnici moraju da se isele, ODMAH. Daćemo vam smeštaj, ali DALEKO od glavnog grada. Kriminalci, vi ne morate da se selite. Vas ćemo staviti u zatvor, gde vam je i mesto", objavio je Tramp juče na društvenoj mreži Trut soušal.
Bela kuća je odbila da objasni koja će zakonska ovlašćenja Tramp upotrebiti za deložaciju ljudi iz Vašingtona, navodeći da republikanski predsednik u gradu kontroliše samo zemljišta i zgrade u vlasništvu savezne države.
Prema organizaciji "Komjuniti partneršip", koja radi na smanjenju beskućništva, u Vašingtonu, gradu sa oko 700.000 stanovnika, svaku noć 3.782 osobe provedu kao beskućnici.
Većina beskućnika je u hitnim skloništima ili prelaznom smeštaju, a oko 800 ih se smatra beskućnicima "na ulici".
Mjuriel Bouzer, demokratska gradonačelnica Vašingtona koja je i ranije bila u sukobu sa Trampom, izjavila je da glavni grad "ne doživljava porast kriminala".
"Poslednje dve godine uložili smo trud u smanjenje nasilnog kriminala u ovom gradu, spuštajući ga na najniži nivo u 30 godina", rekla je Bouzer.
(Kurir.rs/FoNet)