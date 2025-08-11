Slušaj vest

Dronovi su pogodili grad Arzamas u Nižnjenovgorodskoj oblasti Rusije rano jutros i tamošnju vojnu fabriku. Svedoci su prijavili eksplozije i požare u oblasti.

Tri osobe su poginule u napadima dronova u oblastima Tule i Nižnjeg Novgoroda, a na meti je bila i Moskva.

Ruski Telegram kanal Maš je izvestio da je napad počeo oko 3:55 ujutru, a svedoci su čuli tri snažne eksplozije. Očevici su izbrojali najmanje pet dronova koji su leteli na veoma maloj visini.

Prema pisanju Telegram kanala „Shot“, u gradu je bilo između četiri i sedam eksplozija. Ubrzo nakon toga, na raznim Telegram kanalima pojavili su se video snimci na kojima se navodno vidi dron kako leti iznad Arzamaske fabrike (APZ).

Rano ujutro, fotografije i video snimci su ukazivali na požar u objektu, prenosi Blic.

APZ proizvodi instrumente za vazduhoplovnu i svemirsku industriju Rusije.

Rusko Ministarstvo odbrane je prvobitno tvrdilo da je između ponoći i 7:27 ujutru, protivvazdušna odbrana presrela 32 ukrajinska drona:

Sedam iznad Belgorodske oblasti

Po pet iznad Brjanske i Kaluške oblasti

Četiri iznad Krima

Po dva iznad Orelske, Kurske, Voronješke, Rjazanjske i Moskovske oblasti

Jedan iznad Tulske oblasti

U ažuriranom izveštaju od 8:12, ministarstvo je navelo da je uništeno još 7 dronova:

Četiri iznad Krima

Dva iznad oblasti Nižnji Novgorod

Jedan iznad Belgorodske oblasti