UKRAJINA POKRENULA MASOVNI NAPAD NA RUSIJU! Ima mrtvih, odjekuju eksplozije, PAKLENI udar pred istorijski suret Trampa i Putina! ŠTA SE OVO DEŠAVA?! (VIDEO)
Ukrajina je jutros pokrenula masovni napad na gradove širom Rusije.
Dronovi su pogodili grad Arzamas u Nižnjenovgorodskoj oblasti Rusije rano jutros i tamošnju vojnu fabriku. Svedoci su prijavili eksplozije i požare u oblasti.
Tri osobe su poginule u napadima dronova u oblastima Tule i Nižnjeg Novgoroda, a na meti je bila i Moskva.
Ruski Telegram kanal Maš je izvestio da je napad počeo oko 3:55 ujutru, a svedoci su čuli tri snažne eksplozije. Očevici su izbrojali najmanje pet dronova koji su leteli na veoma maloj visini.
Prema pisanju Telegram kanala „Shot“, u gradu je bilo između četiri i sedam eksplozija. Ubrzo nakon toga, na raznim Telegram kanalima pojavili su se video snimci na kojima se navodno vidi dron kako leti iznad Arzamaske fabrike (APZ).
Rano ujutro, fotografije i video snimci su ukazivali na požar u objektu, prenosi Blic.
APZ proizvodi instrumente za vazduhoplovnu i svemirsku industriju Rusije.
Rusko Ministarstvo odbrane je prvobitno tvrdilo da je između ponoći i 7:27 ujutru, protivvazdušna odbrana presrela 32 ukrajinska drona:
Sedam iznad Belgorodske oblasti
Po pet iznad Brjanske i Kaluške oblasti
Četiri iznad Krima
Po dva iznad Orelske, Kurske, Voronješke, Rjazanjske i Moskovske oblasti
Jedan iznad Tulske oblasti
U ažuriranom izveštaju od 8:12, ministarstvo je navelo da je uništeno još 7 dronova:
Četiri iznad Krima
Dva iznad oblasti Nižnji Novgorod
Jedan iznad Belgorodske oblasti
