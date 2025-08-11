Slušaj vest

Muškarac se uhvatio za spoljašnjost voza u Sankt Peltenu, zapadno od Beča, kasno u subotu, rekao je portparol austrijskih železnica Herbert Hofer, a kasnije je ubačen u voz nakon što se kompozija hitno zaustavila.

- To je neodgovorno, ovakve stvari se obično završe smrtnim ishodom - rekao je Hofer.

- I ne samo da sebe dovodite u opasnost, ako završite ispod voza, dolaze spasioci, policija, vatrogasci.

Rejldžet voz je bio na putu iz Ciriha u Švajcarskoj ka austrijskoj prestonici i napustio je Sankt Pelten na vreme, ali je stigao u Beč sa zakašnjenjem od sedam minuta, rekao je Hofer.

Foto: Shutterstock

Rejldžet vozovi imaju maksimalnu brzinu od 230 km/h, ali nije poznato kojom brzinom se voz kretao dok se muškarac držao.

Hojte je objavio da je muškarac skočio u prostor između dva vagona nakon što je voz krenuo sa stanice u Sankt Peltenu.

Muškarac je iskoristio priliku da bude na stanici da popuši cigaretu na peronu, rekao je Hojte.

On je ubrzo počeo da lupa po prozorima kako bi privukao pažnju, rekao je, što je dovelo do toga da kondukter aktivira ručnu kočnicu pre nego što je posada voza uvela muškarca.

- Konduktor se zaista jako obračunao sa njim - rekao je putnik za Hojte.

Muškarca, 24-godišnjeg Alžirca, policija je odvela nakon što je voz stigao na bečku stanicu Majdling, rekao je Hojte.