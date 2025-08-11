Sukob koji preti da se razbukta

Incident se dogodio u spornim vodama, nedaleko od grebena Skarboro, u trenutku kada je obalska straža Filipina pratila brodove koji su doneli pomoć ribarima iz te oblasti, rekao je portparol filipinske obalske straže Džej Tariela.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama vidi se sudar dva ratna plovila, na šta je posada burno reagovala.

Tariela je rekao da je kineski brod velikom brzinom jurio za filipinskom obalskom stražom kada se sudario sa plovilom kineske ratne mornarice.

Portparol kineske obalske straže Gan Ju potvrdio je danas da je došlo do konfrontacije, ali nije konkretno pomenuo sudar.

Sporne teritorijalne vode od kojih Kina ne odustaje

Greben Skarboro se nalazi na 240 kilometara zapadno od filipinske obale i 900 kilometara istočno od kineskog ostrva Hajnan. Predmet je spora između dve zemlje od kada ga je Kina zauzela 2012. godine.

Status ove sporne teritorije se često razmatra u vezi sa drugim teritorijalnim sporovima u Južnom kineskom moru, kao što su oni koji se tiču Spratli ostrva. Filipini su 2013. godine pokrenuli arbitražu protiv Kine. Tribunal je 2016. godine presudio da je istorijska titula Kine unutar "linije devet crtica nevažeća", ali nije odlučivao o suverenitetu.

"Linija devet crtica" (često se pominje i deset i jedanaest crtica), je skup nepriznatih linijskih segmenata na raznim mapama koje ocrtavaju vodeno prostranstvo koje Narodna Republika Kina smatra svojim teritorijalnim vodama.

Sporno područje obuhvata Paraselska ostrva, Spratli ostrva, ostrvo Pratas i obale Vereker, obalu Maklsfild i već pomenuti Skarboro. Na određenim mestima su napravljena veštačka peščana ostrva od strane NR Kine, Tajvana i Vijetnama.

Pretnja filipinskog predsednika

Filipinski predsednik Ferdinand Markos mlađi danas je rekao da će patrolni brodovi njegove zemlje nastaviti da budu prisutni u Južnom Kineskom Moru, na čiju ukupnu površinu Peking polaže prava, i kuda prolazi više od 60 odsto svetske pomorske trgovine.

Markos je takođe rekao da bi svaki rat oko Tajvana uvukao i Filipine u sukob uprkos njihovoj "jakoj želji" da izbegnu "bilo kakvu konfrontaciju sa bilo kim".

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom i preti da će pribeći sili ako je potrebno da preuzme kontrolu nad njim, i istovremeno redovno šalje vojne brodove i avione u okolinu Tajvana.

Kineska mornarica sve jača

Kina poslednjih godina rapidno jača mornaricu. Prema izveštaju Centra za strategijske studije, nije isključeno da će preteći američku mornaricu po više merila.