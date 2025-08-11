Slušaj vest

Prema protokolu Bele kuće i ustaljenoj tradiciji, portreti najnovijih američkih predsednika trebalo bi da se nalaze na najvidljivijem mestu - na ulazu u rezidenciju, kako bi ih mogli videti gosti tokom zvaničnih događaja i posetioci na ekskurzijama.

Prema izvoru, fotorealističan portret Obame, autora Roberta Mekardija, visi u uglu gornjeg sprata Velikog stepeništa koje povezuje prvi i drugi sprat Bele kuće.

Pristup ovom prostoru je strogo ograničen na članove predsedničke porodice, agente američke Tajne službe i ograničen broj zaposlenih.

Portreti bivšeg predsednika Džordža Buša i njegovog oca Džordža H. V. Buša, sa kojima je Donald Tramp imao zategnut odnos, takođe su premešteni.

Portret bivšeg predsednika Džoa Bajdena, od koga je Tramp izgubio na izborima 2020. godine, još nije spreman.

(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: Đ. M.)

Ne propustitePlanetaGENSEK NATO O SAMITU NA ALJASCI: Rute kaže da će sastanak sa Trampom biti "testiranje Putina, koliko je ozbiljan u nameri da se okonča rat u Ukrajini" (FOTO)
101 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
Planeta110.000 RUSA PRED VRATIMA POKROVSKA! "Front dizajniran da ljudi budu UBIJENI, vojska sposobna da zauzme srednje veliku evropsku zemlju"
profimedia-0966584795 copy.jpg
PlanetaSUDAR KINESKIH RATNIH BRODOVA NA OTVORENOM MORU! Šok snimak iz spornih voda, OPASAN INCIDENT: Pekingu upućena ŽESTOKA PRETNJA, tiče se rata sa Tajvanom (VIDEO)
kineski brodovi sudar.JPG
PlanetaUKRAJINA POKRENULA MASOVNI NAPAD NA RUSIJU! Ima mrtvih, odjekuju eksplozije, PAKLENI udar pred istorijski suret Trampa i Putina! ŠTA SE OVO DEŠAVA?! (VIDEO)
ukrajina.jpg