DONALD TRAMP POVUKAO ŠOK POTEZ U BELOJ KUĆI: Prekinuo sa tradicijom, na meti njegov prethodnik!
Američki predsednik Donald Tramp naredio je uklanjanje portreta svog prethodnika Baraka Obame sa gornjeg odmorišta stepeništa Bele kuće, javlja Si-En-En, pozivajući se na informisane izvore.
Prema protokolu Bele kuće i ustaljenoj tradiciji, portreti najnovijih američkih predsednika trebalo bi da se nalaze na najvidljivijem mestu - na ulazu u rezidenciju, kako bi ih mogli videti gosti tokom zvaničnih događaja i posetioci na ekskurzijama.
Prema izvoru, fotorealističan portret Obame, autora Roberta Mekardija, visi u uglu gornjeg sprata Velikog stepeništa koje povezuje prvi i drugi sprat Bele kuće.
Pristup ovom prostoru je strogo ograničen na članove predsedničke porodice, agente američke Tajne službe i ograničen broj zaposlenih.
Portreti bivšeg predsednika Džordža Buša i njegovog oca Džordža H. V. Buša, sa kojima je Donald Tramp imao zategnut odnos, takođe su premešteni.
Portret bivšeg predsednika Džoa Bajdena, od koga je Tramp izgubio na izborima 2020. godine, još nije spreman.
(Kurir.rs/RIA Novosti/Preneo: Đ. M.)