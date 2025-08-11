Slušaj vest

Poljski premijer Donald Tusk kazao je danas da je Evropa jedinstvena u tome da ne prihvata rusku okupaciju ukrajinskih teritorija, dodajući da u pregovorima o primirju i miru Moskva mora da shvati da se državne granice ne mogu menjati silom.

"Stav evropskih država pokazuje da Evropa ostaje jedinstvena kada je reč o predstojećim pregovorima predsednika Trampa sa Putinom i rezultata koje od toga očekuje. Za Poljsku i njene partnere jasno je da državne granice ne mogu da se menjaju silom", kazao je poljski premijer na konferenciji za novinare.

Tusk je naglasio da rat u Ukrajini ne sme da donese korist agresoru - Rusiji.

"Svesni smo da je pretnja iz Rusije ozbiljna, a da i ako početak pravih pregovora između Rusije i Ukrajine može da promeni situaciju u samoj Ukrajini, sigurno neće promeniti generalnu ocenu ruske politike u našem regionu", kazao je Tusk.

Tokom obilaska fabrike eksploziva Nitro-Hem, u mestu Bidgošč na severu Poljske, premijer je rekao da vlada ozbiljno shvata analize zapadnih obaveštajaca i signale da 2027. godine u svetu može da izbije veći sukob.

"Moramo da budemo spremni pre 2027. godine za sve moguće okolnosti i za nas je važno da steknemo punu spremnost za odbranu, zajedno sa našim saveznicima. Bez obzira na ukrajinski scenario Poljska, NATO i Evropska unija moraju da budu zajedno spremni za eventualne pretnje, ili akt agresije sa istočne strane", kazao je Tusk.

Po oceni poljskog premijera u sadašnjoj situaciji u svetu nije u izgledu trenutak kada će moći da se kaže "e sada je dobro, nema više potrebe da se pripremamo i naoružavamo".

"Ništa ne počinje i ništa ne završava 2027. godine. Ozbiljno shvatamo signale iz Vašingtona i sa drugih mesta da treba da budemo spremni na razne scenarije već za dve godine. Nema datuma od koga ćemo moći da kažemo sad je sveti mir, možemo da prekrstimo ruke, ne treba da se pripremamo, ne treba da se naoružavamo, modernizujemo", rekao je Tusk.

Vicepremijer i poljski ministar odbrane Vladislav Košnjak-Kamiš rekao je ovog vikenda da računa da će Vojska Poljske, koja se sprema da postane oružana sila u Evropi, imati više od 300.000 vojnika, što je plan novog predsednika Poljske, konzervativnog nacionaliste Karola Navrockog.

Zahvaljujući novim programima obuke, po rečima ministra odbrane, Poljska će, zajedno sa rezervistima, imati oko pola miliona ljudi pod oružjem.