Svetske igre u Čengduu
U Čengduu, u kineskoj provinciji Sečuan, počele su Svetske igre koje se održavaju 12. put. Svetske igre su međunarodni sportski događaj koji obuhvata sportove i sportske discipline izvan olimpijskih disciplina.
Kineske borilačke veštine i zmajevi čamci prvi put su ove godine postali zvanična takmičenja na Svetskim igrama. Pored toga, sportovi sa severa Evrope i „fistbol“ iz Italije takođe su postali zvanična takmičenja.
