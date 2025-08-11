Slušaj vest

U Čengduu, u kineskoj provinciji Sečuan, počele su Svetske igre koje se održavaju 12. put. Svetske igre su međunarodni sportski događaj koji obuhvata sportove i sportske discipline izvan olimpijskih disciplina.

Svetske igre u Čengduu Izvor: KMG

Kineske borilačke veštine i zmajevi čamci prvi put su ove godine postali zvanična takmičenja na Svetskim igrama. Pored toga, sportovi sa severa Evrope i „fistbol“ iz Italije takođe su postali zvanična takmičenja.

Kineska medijska grupa

