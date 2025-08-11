Slušaj vest

Prema izjavama svedoka, 39-godišnji član opozicione konzervativne partije Demokratski centar, pogođen je iz vatrenog oružja u parku u naselju Fontibon dok je držao govor.

Na društvenim mrežama pojavio se ranije snimak potere za tinejdžerom. U snimku se vidi da je atentator ranjen u nogu i puca na policiju dok pokušava da pobegne, a oni mu uzvraćaju vatrom.

Rojters je naveo u junu da je kolumbijski senator upucan u Bogoti, a atentat su osudile vlasti te zemlje i njegova konzervativna stranka Demokratski centar, dok je supruga Marija Klaudija Tarazona objavila da se Uribe Turbaj bori za život u bolnici.

Na video-snimcima objavljenim na dan pucnjave na društvenim mrežama, videlo se kako Uribeu pružaju pomoć i delovalo je kao da mu krv izbija iz glave.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez potvrdio je da je osumnjičeni, navodno 15-godišnji momak koji je nosio pištolj, uhapšen na mestu pucnjave.

Uribe se dva meseca borio za život u bolnici, ali je danas izgubio najvažniju bitku, saopštila je njegova supruga, prenosi Blic.

"Ozbiljan i neprihvatljiv čin nasilja"

Prema zvaničnom saopštenju Demokratskog centra, koji je osnovao bivši predsednik Kolumbije Alvaro Uribe (nije u srodstvu sa mlađim Uribeom), napad se dogodio kada je "naoružana osoba pucala na senatora s leđa". Stranka je napad okarakterisala kao "ozbiljan i neprihvatljiv čin nasilja".

Sančez je pre dva meseca posetio bolnicu u kojoj se Uribe lečio, a vlada je ponudila nagradu od oko 730.000 dolara za informacije koje bi pomogle u rasvetljavanju slučaja.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro otkazao je tada planiranu posetu Francuskoj i obratio se naciji.

Kolumbijska vlada je oštro osudila napad, kao i predstavnici međunarodne zajednice. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Države "najoštrije osuđuju atentat" na Uribea, optužujući predsednika Petra i njegovu "zapaljivu retoriku" za podsticanje nasilja.

- Ovo je direktna pretnja demokratiji - dodao je Rubio, upozoravajući da Kolumbija ne sme kliznuti u "mračne dane političkog nasilja".