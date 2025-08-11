UMRO MIGEL URIBE, POLITIČAR KOM JE DEČAK (15) HLADNOKRVNO PUCAO U GLAVU: Objavljeni JEZIVI detalji! Krv mu se slila niz glavu, samo se srušio (UZNEMIRUJUĆE)
Prema izjavama svedoka, 39-godišnji član opozicione konzervativne partije Demokratski centar, pogođen je iz vatrenog oružja u parku u naselju Fontibon dok je držao govor.
Na društvenim mrežama pojavio se ranije snimak potere za tinejdžerom. U snimku se vidi da je atentator ranjen u nogu i puca na policiju dok pokušava da pobegne, a oni mu uzvraćaju vatrom.
Rojters je naveo u junu da je kolumbijski senator upucan u Bogoti, a atentat su osudile vlasti te zemlje i njegova konzervativna stranka Demokratski centar, dok je supruga Marija Klaudija Tarazona objavila da se Uribe Turbaj bori za život u bolnici.
Na video-snimcima objavljenim na dan pucnjave na društvenim mrežama, videlo se kako Uribeu pružaju pomoć i delovalo je kao da mu krv izbija iz glave.
Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez potvrdio je da je osumnjičeni, navodno 15-godišnji momak koji je nosio pištolj, uhapšen na mestu pucnjave.
Uribe se dva meseca borio za život u bolnici, ali je danas izgubio najvažniju bitku, saopštila je njegova supruga, prenosi Blic.
"Ozbiljan i neprihvatljiv čin nasilja"
Prema zvaničnom saopštenju Demokratskog centra, koji je osnovao bivši predsednik Kolumbije Alvaro Uribe (nije u srodstvu sa mlađim Uribeom), napad se dogodio kada je "naoružana osoba pucala na senatora s leđa". Stranka je napad okarakterisala kao "ozbiljan i neprihvatljiv čin nasilja".
Sančez je pre dva meseca posetio bolnicu u kojoj se Uribe lečio, a vlada je ponudila nagradu od oko 730.000 dolara za informacije koje bi pomogle u rasvetljavanju slučaja.
Predsednik Kolumbije Gustavo Petro otkazao je tada planiranu posetu Francuskoj i obratio se naciji.
Kolumbijska vlada je oštro osudila napad, kao i predstavnici međunarodne zajednice. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Države "najoštrije osuđuju atentat" na Uribea, optužujući predsednika Petra i njegovu "zapaljivu retoriku" za podsticanje nasilja.
- Ovo je direktna pretnja demokratiji - dodao je Rubio, upozoravajući da Kolumbija ne sme kliznuti u "mračne dane političkog nasilja".
Kurir.rs