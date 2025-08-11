Slušaj vest

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da je ruska PVO jutros srušila dva ukrajinska drona lansirana prema Moskvi.

Dve osobe hospitalizirane su nakon napada na Tulsku oblast, koja graniči s Moskovskom oblašću na severu, rekao je guverner Dmitrij Miljajev.

Ruski Telegram kanal Mash saopštio je da je napad počeo oko 3:55 ujutru, a svedoci su čuli tri snažne eksplozije. Očevici su izbrojili najmanje pet dronova koji su leteli na vrlo maloj visini.

Prema pisanju Telegram kanala Shot, u gradu je odjeknulo između četiri i sedam eksplozija. Ubrzo nakon toga, na raznim Telegram kanalima pojavili su se videosnimci na kojima se navodno vidi dron kako leti iznad ruske fabrike Arzamas.

Rano ujutru, fotografije i videosnimci pokazivali su požar u objektu. Radi se, inače, o fabrici koja proizvodi delove za aero i svemirsku industriju Rusije.

Ukrajinska Vojna obaveštajna uprava (HUR) saopštila je da je u nedelju izvela dalekometni napad dronovima na naftnu rafineriju Lukoil-Ukhtaneftepererabotka u Republici Komi, na severu Rusije – više od 2000 kilometara od ukrajinske granice.

Izvori u HUR-u rekli su za Kyiv Post da ta rafinerija ima ključnu ulogu u snabdevanju ruskih snaga gorivom i mazivima. Lokalni stanovnici na društvenim mrežama opisali su kako su čuli nekoliko snažnih eksplozija u području rafinerije, nakon čega su stigla vatrogasna vozila, hitna pomoć i druge službe. Regionalni Telegram kanali saopštili su da je probijen najmanje jedan tanker za gorivo u postrojenju, a u gradu su zabeleženi nestanci struje i prekidi mobilnog interneta.

Na udaru naftni rezervoari

Prema HUR-u, napad je pogodio rezervoar naftnih derivata, izazvao izlivanje te oštetio pogon za preradu plina i plinskog kondenzata.

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske jedinice PVO uništile 40-ak ukrajinskih dronova u roku od nekoliko sati u nedelju, uključujući 11 iznad Tulske oblasti, jedan iznad Moskovske oblasti i ostale iznad četiri druge regije na jugu i zapadu Rusije.

Do ukrajinskog udara u Rusiji došlo je nekoliko dana uoči sastanka američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci.

Prema Trampu, očekuje se da će se na razgovorima govoriti o mogućem sporazumu koji bi uključio "razmenu teritorija" kako bi se okončao sukob koji već više od tri godine odnosi velike gubitke u životima objema zemljama.

Prisutnost ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zasad nije planirana, iako je i dalje "moguća", kako je rekao američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker.