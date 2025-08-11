Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da će ruski predsednik Vladimir Putin pokušati da prevari američkog kolegu Donalda Trampa tokom njihovog sastanka na Aljasci, piše Politiko.

„Razumemo nameru Rusa da pokušaju da prevare Ameriku - to nećemo da dozvolimo. Veoma cenim odlučnost predsednika Trampa da zaustavi smrt u ratu. Mnogo ljudi svakodnevno daje svoje živote“, rekao je Zelenski uoči samita Trampa sa Putinom zakazanog za petak.

„Ali jedini uzrok ovih ubistava je Putinova želja da se bori i manipuliše svima sa kojima dođe u kontakt. Mi u Ukrajini dobro poznajemo Rusiju i zato su Ukrajinci već izdržali više od tri godine totalnog rata“, dodao je Zelenski.

„Ustupci neće zaustaviti rat“

Zelenski je takođe rekao da davanje bilo kakvih ustupaka Rusiji neće dovesti do kraja rata u Ukrajini.

U objavi na Telegramu, Zelenski je naglasio da „ustupci neće odvratiti ubicu“, napominjući da je samo u poslednja 24 sata zabeleženo 137 borbenih sukoba na prvoj liniji fronta. Prema njegovim rečima, Rusija „ne smanjuje pritisak i ne broji svoje gubitke“.

„Rusija produžava rat i stoga zaslužuje jači pritisak sveta“, napisao je. „Rusija odbija da zaustavi ubistva i stoga ne bi trebalo da dobije nikakve nagrade ili pozitivne ishode za sebe. I to nije samo moralni stav – to je racionalan stav“, napisao je Zelenski.

Teritorijalna zamena?

Dugo očekivani samit na Aljasci dolazi dok Tramp pokušava da izvrši pritisak na Putina da okonča sveopšti rat protiv Ukrajine.

Nakon prošlonedeljnih razgovora između Putina i Trampovog izaslanika Stiva Vitkofa u Moskvi, navodno se razmatra mogućnost teritorijalne razmene.

Prema ovom predlogu, Rusija bi zadržala regione koje je već okupirala, kao i deo teritorije koji još nije u potpunosti okupirala.

Zelenski je snažno odbacio takvu ideju i umesto toga poziva na uvođenje snažnih sankcija SAD protiv Rusije. Evropski saveznici Kijeva takođe insistiraju da se stav Ukrajine uzme u obzir tokom pregovora.

„Ako Rusija ne želi da stane, njena ekonomija mora“

U međuvremenu, ruske snage nastavljaju da izvode napade duž cele linije fronta i bombarduju civilnu infrastrukturu. U subotu je više od 20 ljudi ranjeno u Zaporožju nakon što je ruska vojska bacila klizne bombe na lokalnu autobusku stanicu.

„Nema rokova, nema očekivanja od njih, samo rad - oni ne žele da zaustave ubistva. Jedino što traže je način da ubiju Ukrajinu“, rekao je Zelenski u nedelju.

„Zato su potrebne sankcije, potreban je pritisak. Potrebna je moć - moć Sjedinjenih Država, pre svega, moć Evrope, moć svih naroda sveta koji žele mir i spokoj u međunarodnim odnosima. Ako Rusija ne želi da zaustavi rat, onda njena ekonomija mora da stane“, zaključio je ukrajinski predsednik.

Sastanak između predsednika SAD Trampa i ruskog lidera Putina zakazan je za ovaj petak na Aljasci.

Prema izveštajima medija, Putin navodno zahteva velike delove ukrajinske teritorije kao deo mirovnog sporazuma.

Prisustvo Zelenskog na sastanku još nije potvrđeno.