"DAĆEMO VAM SMEŠTAJ, ALI DALEKO OD PRESTONICE" Tramp želi da iseli beskućnike iz Vašingtona!
Jedan američki zvaničnik rekao je Rojtersu, da detalji plana nisu razrađeni, te da Tramp nije doneo konačnu odluku.
Tu kontroverznu taktiku Tramp je nedavno koristio u Los Anđelesu, zbog protesta protiv njegovih imigracionih akcija u regionu, a uprkos protivljenju lokalnih zvaničnika.
Za razliku od Kalifornije i drugih saveznih država gde o raspoređivanju obično odlučuje guverner, predsednik direktno kontroliše Nacionalnu gardu u Vašingtonu.
"Beskućnici moraju da se isele, ODMAH", objavio je Tramp na svojoj platformi "Truth Social".
"Daćemo vam smeštaj, ali DALEKO od prestonice. Kriminalci, ne morate da se iselite. Smestićemo vas u zatvor gde vam je i mesto", dodao je.
Bela kuća je odbila da objasni kakva zakonska ovlašćenja će Tramp koristiti da iseli ljude iz Vašingtona.
On je za danas najavio konferenciju za novinare kako bi "zaustavio kriminal u Vašingtonu". Nije jasno da li će tada objaviti više detalja o planu iseljenja.
Prema procenama u Vašingtonu, gradu od oko 700.000 stanovnika, ima oko 3.780 beskućnika. ; Većina tih osoba je u skloništima za hitne slučajeve ili prelaznom smeštaju, a ne na ulici, navodi se u saopštenju organizacije "Community Partnership" koja radi na smanjenju broja beskućnika u Vašingtonu.
