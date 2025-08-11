Slušaj vest

Dva ruska vojnika, Šaga Saktagaj i Dmitrij Ivanov, našli su se u neverovatnoj situaciji - nakon što su zarobljeni u Ukrajini, razmenjeni i vraćeni u Rusiju, vojska ih je odmah vratila na isto bojište gde su ponovo zarobljeni, izvestila je ukrajinska nevladina organizacija „Želim da živim".

Redov Šaga Mihailovič Saktagaj, poreklom iz udaljenog sibirskog regiona Tuva, vratio se u Rusiju u junu tokom razmene zarobljenika. Međutim, u julu su ga ponovo zarobile ukrajinske snage. Prema njegovom video-svedočenju, Saktaagaj je 10. decembra potpisao ugovor sa ruskim Ministarstvom odbrane i, uz minimalnu obuku, poslat je u 83. motorizovani streljački puk, koji napada Harkovsku oblast. U januaru je ranjen i zarobljen u gradu Volčansku.

Nakon povratka u Rusiju 20. juna, umesto da ode kući na lečenje, pritvorili su ga i ispitivali oficiri FSB-a. Nakon 14 dana u pritvoru, odmah je vraćen u svoju staru jedinicu. Samo 28 dana nakon razmene, 19. jula, ponovo je zarobljen tokom neuspelog napada u istom gradu, Vovčansku.

Slična sudbina za još jednog vojnika

Slična sudbina zadesila je i 21-godišnjeg Dmitrija Ivanova iz regiona Komi. Prema izveštaju, u septembru 2024. godine lokalne vlasti su ga primorale da potpiše ugovor sa vojskom, nakon čega je poslat u 82. motostreljački puk u Harkovskom sektoru. Ranjen je i zarobljen 7. oktobra u Vovčansku.

Ivanov se vratio u Rusiju putem razmene 9. juna ove godine, da bi ponovo bio zarobljen samo 39 dana kasnije, 19. jula, u borbama kod Vovčanska.

Prema dostupnim informacijama, oba vojnička puka su deo ruske 69. gardijske motorizovane pešadijske divizije, stacionirane upravo u sektoru Vovčansk-Harkov. Ruske snage su zauzele Vovčansk na početku rata, ali je ukrajinska kontraofanziva oslobodila deo grada u oktobru 2022. godine, i to područje je od tada aktivno bojište.

„Kod kuće ih čeka samo smrt“

U izveštaju organizacije "Želim da živim" se navodi: „Ivanov i Šaga su imali neverovatnu sreću da prežive. Prošlog meseca smo objavili spisak Rusa koji su, nakon razmene, takođe poslati na front, gde su i poginuli. To je izuzetno uobičajena praksa u ruskoj vojsci.“

„Ako su nam u prošlosti rođaci ruskih ratnih zarobljenika pisali pitanja o dostavljanju paketa u logor, sada njihove majke traže da im se deca ne razmenjuju do kraja sukoba – jer ih kod kuće čeka samo smrt“, navodi se u izveštaju.

Iako Kijev post nije mogao nezavisno da potvrdi sve detalje, oni ističu da je dugogodišnja praksa ruske vojske da šalje bivše ratne zarobljenike nazad u borbu bez odsustva dobro dokumentovana, kao i razarajuće stope žrtava u jedinicama koje izvode napade.

Katastrofalni gubici na bojnom polju

U julu je ista organizacija objavila interna dokumenta ruske 74. motorizovane pešadijske brigade, koja se bori u najopasnijem sektoru Pokrovska. Prema tim podacima, zaključno sa 1. junom, brigada je pretrpela gubitke od 2.479 poginulih i 2.732 nestalih. Još 2.789 vojnika se vodi kao nestalo, verovatno dezerteri.