Slušaj vest

Irak, koji je balansirajući u odnosima sa Iranom i SAD uspeo da ostane po strani dok su vojni sukobi besneli u okolini poslednje dve godine, optužio je Izrael da je koristio njegov vazdušni prostor za nedavni napad na Iran.

Zbog toga su podneli žalbu Savetu bezbednosti UN. Iračka vlada je takođe pokušala da spreči lokalne naoružane grupe povezane sa Iranom da se u to vreme umešaju u sukob.

Krajem juna Izrael je 12 dana bombardovao Iran i tom prilikom su oštećena postrojenja za njegov nuklearni program.

Šef Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani rekao je da je sastavljen "važan bezbednosni sporazum" sa Irakom, objavila je državna novinska agencija IRNA. Irački premijer Mohamed Šia el-Sudani je u saopštenju naveo da se sastao sa Laridžanijem i da je "podržao potpisivanje zajedničkog memoranduma o razumevanju u oblasti bezbednosti, a u vezi sa koordinacijom bezbednosti na granici između dve zemlje".

Savetnik za nacionalnu bezbednost Iraka Kasim el Aradži potvrdio je da se sastao sa Laridžanijem i da su razgovarali o "primeni bezbednosnog sporazuma potpisanog između dve zemlje" i "naglasili da iračka vlada marljivo radi na sprečavanju bilo kakvog kršenja bezbednosti usmerenog na zadiranje u bilo koju susednu zemlju".

Laridžani je "pohvalio iračku vladu i njenu uravnoteženu spoljnu politiku", navodi se u saopštenju.

Njih dvojica su "takođe razgovarali o bezbednosnoj situaciji u regionu i zločinima izgladnjivanja i ubijanja palestinskog naroda u Pojasu Gaze", pozivajući međunarodnu zajednicu da preduzme akciju.