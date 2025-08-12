Norveški državni investicioni fond objavio je danas da prodaje svoje deonice u 11 izraelskih kompanija kako ne bi učestvovao u proizvodnji motora za vojne avione namenjene ratovanju u Pojasu Gaze.
VAŽNA ODLUKA NORVEŠKOG DRŽAVNOG FONDA: Prodaju svoje deonice u izraelskim kompanijama zbog rata u Gazi
Izvršni direktor najvećeg investicionog fonda na svetu Nikolaj Tangen saopštio je da su mere preduzete kao odgovor na vanredne okolnosti u Gazi, gde rat sa Izraelom traje od oktobra 2023. godine.
"Situacija u Gazi predstavlja ozbiljnu humanitarnu krizu. Uložili smo u kompanije koje posluju u zemlji u ratu, a uslovi na Zapadnoj obali i u Gazi su se nedavno pogoršali", dodao je Tangen.
