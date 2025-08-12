Slušaj vest

Izvršni direktor najvećeg investicionog fonda na svetu Nikolaj Tangen saopštio je da su mere preduzete kao odgovor na vanredne okolnosti u Gazi, gde rat sa Izraelom traje od oktobra 2023. godine. 

"Situacija u Gazi predstavlja ozbiljnu humanitarnu krizu. Uložili smo u kompanije koje posluju u zemlji u ratu, a uslovi na Zapadnoj obali i u Gazi su se nedavno pogoršali", dodao je Tangen.

- Foto: Profimedia

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaANTONIO TAJANI, ŠEF ITALIJANSKE DIPLOMATIJE: Širenje ofanzive i zauzimanje grada Gaze moglo pretvoriti u "Vijetnam za izraelske vojnike"
Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani za govornicom
PlanetaIZRAEL ČEKA VITKOFA: Očekuje se dolazak američkog izaslanika
Izrael očekuje dolazak američkog izaslanika Stiva Vitkofa
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) MASAKR U BOLNICI, STOTINE TELA RAZBACANO PO PARKINGU Mrtvi na sve strane, svet obilaze šok snimci iz Suvejde "Dečaku pucali u glavu" (VIDEO/FOTO)
Masakr u bolnici u Suvejdi
PlanetaBISKUP LATINSKE PATRIJARŠIJE U JERUSALIMU: Situacija u Gazi moralno neprihvatljiva
x01 EPA Haitham Imad.jpg