Slušaj vest

Samo oko jedan od šest stanovnika Nemačke kaže da bi bio spreman da bez oklevanja nosi pušku u slučaju vojnog sukoba, prema novom istraživanju.

Šesnaest odsto ispitanika u anketi, koju je za medijsku grupu RND sprovela firma za istraživanje javnog mnjenja Forsa, reklo je da bi se „nesumnjivo“ borilo, a 22 odsto je reklo da bi to „verovatno“ učinilo.

Jasna većina, 59 odsto, rekla je da „verovatno ne bi“ ili definitivno ne bi branili Nemačku oružjem ako bi zemlja bila napadnuta. Među ženama, taj procenat raste na 72 odsto.

Istovremeno, više od četvrtine ispitanika (27 odsto) je reklo da smatra da je vojni napad na Nemačku u narednih pet godina veoma ili umereno verovatan.

Pedeset devet odsto ispitanika je reklo da veruje da je verovatno da će Nemačka tokom istog perioda morati da pruži vojnu pomoć drugoj članici NATO-a u skladu sa svojom obavezom međusobne odbrane.

Anketa, u kojoj je učestvovalo oko 1.000 nemačkih građana, sprovedena je 28. i 29. jula u vreme zaoštrene debate o spremnosti zemlje da se brani.