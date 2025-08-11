Slušaj vest

O sastanku Trampa i Putina, koji bi trebalo da se dogodi u petak, govori čitav svet. Postoje razne analize do petka, do tog velikog sastanka, a ljudi očekuju konkretne pregovore koji će promeniti dosadašnji geopolitički tok.

Aljaska je izabrana kao domaćin ovog samita, a cela organizacija se desila prilično brzo. Postoje polemike oko toga da li bi predsednik Ukrajine trebalo da sudeluje ovom sastnaku. Sa druge strane, čak i pojedini svetski analitičari tvrde da se ovaj sastanak već dogodio.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koju na Kurir televizij vodi Jovana Grgurević, a koji su diskutovali šta bi ovaj sastanak mogao da promeni, bili su Vinko Pandurević, general u penziji, Ljubinka Milinčić, urednica "Sputnjika", Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i Bojan Dimitrijević, ekonomista.

Pandurević je odgonetnuo dilemu zbog čega baš Aljaska kao destinacija važnog geopolitičkog sastanka:

- Vidite, i ona je došla na dnevni red, geografija nam je postala jača strana povodom ovog rata. Želim da kažem da se mogu osećati kao domaćini, kao svoj na svome, predsednik Putin, a isto tako i predsednik Tramp. Istorija Aljaske pokazuje da se dvojica lidera ne sastaju u nekoj trećoj zemlji. Da se to odigralo u trećoj zemlji to bi pokazalo da između njih vlada doza nepoverenja i da im je neophodan posrednik. Ovo pokazuje da to sve mogu da organizuju na svojoj teritoriji, a i sa strane bezbednosti je to dosta lakše. Kratak je period organizovanja ovog susreta, pa je i zato Aljaska dobar izbor.

Milinčić je iznela svoju analizu oko ove teme:

- Postoje dva istorijska perioda kada su Rusi i Amerikanci bili dobri prijatelji. Amerikanci su pomagali Sovjetima u periodu Drugog svetsog rata, slali su im automobile, kamione, hranu... Aljaska je gotovo na granici sa Rusjiom, to govori da mogu da budu prijatelji, s obzirom na to da su komšije u neku ruku, pa da i sarađuju. Ovo može biti početak nove politika, koja neće Rusiju i Ameriku orijentisati prema saradnji sa mnogo zemalja, nego Amerika, Rusija i Kina, i da oni odgovaraju za razvoj sveta. Pravi dogovori su uvek bili takvi, donosili su ih veliki, ali su tu dolazili razni pregovori, recimo Amerika je htela da je ceo svet čuva ako do nečega dođe i tako dalje.

Petrović je analizirao istorijsku temu geopolitike:

- Postoje procesi i oni se produžavaju u odnosu na prethodno stanje. Mi sada imamo prelazne periode između monopolarnog svetskog poretka, koji je naglo uspostavljen rušenjem Berlinskog zida. Do tada, u čitavoj modernog istoriji, kada dolazi do približavanja planete, postojale su različite odvojene civilizacije koje nisu znale jedna za drugu. Otuda se novovekovna istorija može smatrati i svetskom. Pre toga je sve bilo razdvojeno. Došli smo do toga da imamo novovekovnu istoriju, i nikada se nije desilo da postoji samo jedan centar moći.

Dimitrijević je odgonetnuo da li u petak očekuje mir:

- Ne, mislim da je ovo početni uvodni sastanak u kojem će korist imati i jedna i druga strana na svoj način. Trampu je ovaj sastanak potreban jer je obećao mir u 24 sata. On pokušava da u okviru toga uspostavi neki mir, u kojem bi bili relativno zadovoljni Rusija i Ukrajina. To su njegovi motivi. Postoje dve mogućnosti za mir. Prva je da jedna strana bude toliko poražena da ne može da uspostavlja nikakve uslove. Druga strana je da nijedna strana ne odnese pobedu, pa da u procesu pregovaranja svaka strana izgubi nešto. To vam je kao i ugovor, obično postoji uverenje da je svaka strana u nečemu popustila. Tramp svuda postupa tako, to je njegov model, a ovaj rat takođe gleda kao vrstu poslovnog dogovora.

