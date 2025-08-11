VELEOBRT NA POMOLU! NIŠTA OD SASTANKA TRAMPA I PUTINA NA ALJASCI!? Američki predsednik: "Putujem u Rusiju" (FOTO/VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će u petak otići u Rusiju, a ne na Aljasku, kako bi se sastao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom radi predstojećih razgovora o Ukrajini.
Tramp je ranije najavio da će se razgovori održati na Aljasci, teritoriji koju su SAD kupile od Ruskog carstva 1867. godine.
Tramp je, tokom konferencije za novinare u ponedeljak o svom planu da rasporedi Nacionalnu gardu u Vašington, usputno prokomentarisao odlazak u Rusiju na sastanak sa Putinom uskoro u petak.
- Neugodno mi je što sam ovde... Znate, videću Putina, idem u Rusiju u petak. Ne sviđa mi se što sam ovde i pričam o tome koliko je nebezbedna i koliko je prljava i odvratna bila ova nekada prelepa prestonica - rekao je Tramp.
Nije jasno da li je Tramp pomešao Aljasku i Rusiju. Aljaska je bila ruska teritorija pre nego što su je SAD kupile od ruskog cara Aleksandra II u 19. veku, ali je postala 49. američka država 1959. godine.
Putin je navodno bio oduševljen planiranim putovanjem na Aljasku.
Tramp je ranije rekao da će se razgovori sa Putinom verovatno fokusirati na ono što je nazvao teritorijalnim razmenama između Kijeva i Moskve, što bi značilo da Kijev ustupa teritorije Moskvi u zamenu za odustajanje od pretenzija na ukrajinske zemlje koje ne kontroliše u potpunosti.
Kijev je odlučno odbacio planove.
Predsednik Volodimir Zelenski nije pozvan na planirane razgovore Trampa i Putina.
Da se Tramp nije jednostavno pogrešno izrazio i da do posete Rusiji ne bi došlo, to bi bila Trampova prva poseta toj zemlji kao predsednika SAD. Iako je Tramp obavljao poslovne posete Rusiji pre nego što je ušao u politiku, nikada nije posetio Rusiju ni tokom svog prvog ni tokom trenutnog mandata.
Njegovo vreme provedeno u Moskvi kao biznismena takođe je bilo u centru optužbi u vezi sa njegovim potencijalnim vezama sa Rusijom.
(Kurir.rs/Kyiv post)