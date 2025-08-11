Slušaj vest

Italijansku javnost je šokirao slučaj ubistva u kojem je majka priznala da je ubila i raskomadala svog sina uz pomoć njegove supruge.

Majka tvrdi da je ubila sina kako bi zaštitila snaju od fizičkog zlostavljanja koje je pretrpela tokom njihovog braka.

Lorena Venier (61) priznala je ubistvo svog Aleksandra (35) nakon što je njegova supruga, Majlin Kastro Monsalvo (30), 25. jula pozvala policiju i otkrila šta su uradili. Aleksandrovo telo je pronađeno raskomadano u podrumu kuće u gradu Đemona del Friuli, gde je živeo sa suprugom i njihovom šestomesečnom ćerkom.

Planirali su zločin mesecima

Tokom sudskog ročišta, Lorena, medicinska sestra po profesiji, opisala je detalje zločina. „Lično sam se pobrinula za rasparčavanje Aleksandra“, rekla je sudiji. „Koristila sam testeru za metal i čaršav da zadržim krv i isekla sam ga na tri dela“, dodala je.

Prema njenom svedočenju, oni su mesecima planirali ubistvo, još od rođenja Alesandrove ćerke u januaru, sve zbog njegovog nasilnog ponašanja.

Aleksandar Venier Foto: Facebook

„Mejlin mi je mesecima tražila da ubijem svog sina“, rekla je Lorena. „Nasilno ju je tukao, vređao i više puta pretio da će je ubiti... Moj sin je omalovažavao njenu postporođajnu depresiju, a kada sam odlučila da ga prijavim, udario me je u leđa“, tvrdila je.

Strah se pojačao kada je Aleksandar objavio svoje planove da se preseli u Kolumbiju, odakle je njegova supruga, i da povede dete sa sobom. „Nisam mogla da ih pustim da odu u Kolumbiju, Majlin i beba bi tamo bile izložene veoma ozbiljnim rizicima. Jedini način da ga zaustavim bio je da ga ubijem“, rekla je.

Detalji ubistva

Ubistvo se dogodilo u podrumu Lorenine kuće. Prema istražiteljima, Aleksandrova majka i snaja su u limunadu sipale sedativ, a Lorena mu je potom dala dve injekcije insulina koje je ponela iz bolnice u kojoj je radila. Pošto je Aleksandar još uvek bio živ, ugušili su ga jastukom i zadavili pertlama. Zatim su mu raskomadali telo i prekrili ga živim krečom kako bi prikrili miris.

Majlin Kastro Monsalvo Foto: Printscreen/Društvene mreže

Lorena je pokušala da umanji ulogu svoje snaje na sudu, tvrdeći da je samo pomogla u premeštanju tela. Nadala se da će nestanak njenog sina proći nezapaženo jer je porodica ionako planirala da se preseli, ali je njeno priznanje policiji pokvarilo njen plan.