Širom Iraka je nestala struja zato što je električna mreža zbog previsokih temperatura prestala da radi, saopštilo je ministarstvo energetike te zemlje.

Domaćinstva i dalje mogu da dobijaju struju iz generatora, a u Bagdadu i još 11 provincija u zemlji su ovih dana zabeležene temperature do 50 stepeni.

Dalekovodi su prestali da rade i zbog povećane potrošnje, koja je zabeležena u provinciji Kerbala u centralnom delu zemlje, gde više miliona hodočasnika dolazi kako bi proslavilo verski praznik Arbajnu.

"Naši timovi trenutno rade na terenu kako bi postepeno obnovile mrežu tokom narednih nekoliko sati", navodi se u saopštenju ministarstva.

Očekuje se da će toplotni talas u Iraku trajati više od nedelju dana, prema podacima meteorološke službe.

Temperature u Iraku rastu uglavnom zbog klimatskih promena i isparenja iz privatnih generatora. Zbog čestih nestanaka struje u Iraku se leti povremeno organizuju demonstracije.

Iako se većina građana Iraka oslanja na privatne generatore za potrošnju struje, oni često nisu dovoljni za napajanje čitavih domaćinstava, naročito klima uređaja.