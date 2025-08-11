Slušaj vest

U Turskoj su danas privedeni vlasnik i izvođač radova na stambenoj zgradi koja se u nedelju srušila tokom zemljotresa magnitude 6,1 na severozapadu Turske.

Zemljotres je juče pogodio grad Sindirgi u provinciji Balikesir. Jedan čovek je poginuo u trospratnoj stambenoj zgradi koja se srušila, a povređeno je još 29 ljudi širom regiona.

Potres se osetio čak do Istanbula, koji je gotovo 200 kilometara severno.

Urušilo se 16 objekata, većinom napuštenih seoskih kuća, prema rečima ministra unutrašnjih poslova Alija Jerlikaje.

Stambena zgrada u Sindirgiju bila je među retkim naseljenim objektima koji su se srušili. Zbog toga su privedeni vlasnik i izvođač radova na ispitivanje zbog sumnje " da su izazvali smrt i povrede iz nehata", rekao je ministar pravde Jilmaz Tundž.

Od 29 osoba koje su hospitalizovane, 19 je otpušteno do danas, rekao je ministar zdravlja Kemal Memisoglu. Oni koji su još uvek hospitalizovani nisu u teškom stanju, dodao je.

U međuvremenu, više od 200 naknadnih potresa pogodilo je region, a najjači je bio magnitude 4,6. Veliki broj ljudi noć je proveo napolju, zbog straha da bi im se kuće mogle srušiti, javila je televizija HaberTurk.