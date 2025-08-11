"UN NE MOŽE VIŠE DA USPOSTAVI MEĐUNARODNI MIR" Stručnjaci analiziraju istorijski susret dvojice lidera: Rusija ima nedvosmislen cilj koji se tiče SAD i Evrope!
Sve uši sveta su uprte u susret koji se opisuje kao istorijski - Vladimir Putin i Donald Tramp oči u oči. Nije slučajno što je izabrana Aljaska.
Još davne 1867. Ruska Federacija prodala je Sjedinjenim Američkim Državama Aljasku za 7,2 miliona dolara, a ona je kasnije postala 49. američka savezna država.
Gosti "Usijanja" koji su analizirali kakve geopolitičke promene može da načini ovaj susret bili su Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitikon", Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku.
Ilić je odgonetnuo kome je načinjen ustupak time što je Aljaska određena kao lokacija sastanka:
- Koren tog odgovora bi bio, iako nisam došao do pouzdanih informacija ko je inicirao sastanak. Živimo u vremenu dvostrukih aršina, a to izlazi na videlo i to jeste deo odgovora na ovo pitanje, vrlo je dvostruk kriterijum oko narušavanja međunarodnog javnog prava, vrlo je nejasan i podeljen kriterijum šta je to ratni zločin. Ovaj mehanizam koji predstavlja organizacija UN nije dovoljno snažan i efikasan da uspostavi međunarodno javno pravo. To je postalo vrlo selektivno.
Đokić je izneo analizu povodom sastanka na Aljasci:
- Ovde je Tramp izašao u susret Putinu i ovo je odličan manevarski potez od strane Putina. Svi žele da odugovlače pregovore, a ne žele sporazume. Kada je Tramp to video, rešio je da naoruža Ukrajinu i da uvede sankcije na ruski gas i tako dalje. To je sada trebalo da stupi na snagu, ali da bi to sprečili i kupili vreme, Rusija je došla sa predlogom da se dođe do sastanka. Ovde se ništa neće rešiti u istorijskom smislu, ovo je možda samo početak. Ovo je ruski pokušaj da podele Ameriku i Evropu. Putin će tražiti mnogo više nego što Evropa i Ukrajina mogu da daju, a verovatno će mu većinu toga Tramp dati, kako bi došlo do primirja i kako bi se on proglasio mirotvorcem. Tako će se Tramp približiti Kini. Putin će sigurno dati obećanja u vezi Kine jer je cilj Trampa da se završi rat i da se razdvoji prijateljstvo i saradnja Rusije i Kine. Putin će mu sve obećati, Tramp će sve prihvatiti jer on ovo gleda kao trampovanje nekretnina.
Vuković je dao reč oko međunarodnog javnog prava:
- O tome je odlično pisao prof. Vladimir Lukić. Suštinski, to pravo se može smatrati pravom onoliko koliko je sprovodljivo, odnosno koliko snage imaju velike sile da ga sprovedu, inače to ostaje u domenu povelja i papira koje će neko da poštuje, a neko ne. Amerikanci za svoje vojnike i trupe nisu pridodavali te sudove. To može da bude veliki pritisak za nekog ko mora da se pomiluje, a onaj ko ne mora jednostavno ga ignoriše. Vidimo iz primera Trampa i Netanjahua da su u mnogo goroj pozicije sudije tog suda, sada je ta žena na poternicama.
Kurir.rs
