Britanski premijer Kir Starmer je veoma zabrinut zbog ubijanja novinara u Gazi, izjavio je njegov portparol, nakon što je u ciljanom izraelskom napadu ubijeno pet novinara, među kojima i istaknuti novinar Al Džazire Anas Al Šarif.

Izraelska vojska je potvrdila da ga je ciljala i ubila, tvrdeći da je predvodio jednu ćeliju Hamasa i da je bio umešan u raketne napade na Izrael.

Al Džazira, koju finansira katarska vlada, odbacila je ovu tvrdnju, a pre smrti demantovao ju je i sam Al Šarif.

"Duboko smo zabrinuti zbog ponovljenog ciljanja novinara u Gazi", rekao je Starmerov portparol novinarima.

"Reporterima koji izveštavaju o sukobima pruža se zaštita prema međunarodnom humanitarnom pravu, a novinari moraju biti u mogućnosti da izveštavaju nezavisno, bez straha, a Izrael mora da osigura da novinari mogu bezbedno da obavljaju svoj posao", dodao je.

101 EPA Andy Rain.jpg
Kir Starmer Foto: EPA Andy Rain

Upitan o tvrdnji da je jedan od novinara bio povezan sa Hamasom, Starmerov portparol je rekao da to treba temeljno i nezavisno istražiti.

(Kurir.rs/Beta)

