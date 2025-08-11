Slušaj vest

Oko 40 ljudi je ubijeno u novim napadima izraelske vojske na Pojas Gaze, ukljujući civile koji su tražili humanitarnu pomoć, saopštili su danas tamošnji zdravstveni zvaničnici.

Zvaničnici bolnica saopštili su da je u napadima juče i danas poginulo 34 ljudi.

Među žrtvama ima i dece, tvrde očevici i dodaju da je izraelska vojska danas pucala na civile koji su u blizini koridora Morag pokušali da preuzmu humanitarnu pomoć sa punktova Humanitarne fondacije za Gazu (GHF).

Od početka novog sistema distribucije pomoći u maju, do sada je u uglavnom kopnenim napadima izraelske vojske poginulo 1.700 civila, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, dok je u poslednja 24 sata još pet Palestinaca, uključujući jedno dete, umrlo od gladi.

