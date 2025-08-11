Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da će pre sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom razgovarati i sa evropskim liderima i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Evropske lidere je nazvao „velikim ljudima i velikim vođama“, ali je tvrdio da su „umorni“ od rata i da žele da se vrate trošenju novca na svoje zemlje. Dodao je da ima „izuzetno dobar“ odnos sa evropskim liderima, našalivši se da „ih ima mnogo, ali da se oslanjaju na mene“.

„Razgovaraću sa evropskim liderima, razgovaraću sa predsednikom Zelenskim. Želim da čujem ideje svih. Idem na sastanak potpuno pripremljen i videćemo šta će se desiti. Mislim da su moguće dve stvari - mogao bi biti dobar sastanak i otići ćemo korak dalje i postići dogovor. Voleo bih da vidim veoma, veoma brz prekid vatre, odmah. Nadam se da ćemo postići veliki napredak“, rekao je Tramp.

Objašnjavajući svoj plan za okončanje rata, rekao je: „Na kraju ću njih dvojicu staviti u istu sobu, bio ja tamo ili ne, i mislim da će to biti rešeno.“

Na pitanje da li može da zamisli povratak normalnoj trgovini sa Rusijom, odgovorio je: „Mogu. Rusija ima veoma vredno zemljište i ako bi se Vladimir Putin okrenuo ka biznisu umesto ratu, to bi bilo moguće.“

Na pitanje da li će Zelenski biti na sastanku u petak, Tramp je rekao: „Rekao bih da bi mogao da dođe, ali je bio na mnogo sastanaka.“

Dodao je: „Na sastanku sa Putinom, verovatno u prva dva minuta, znaću tačno da li se može postići dogovor ili ne.“ Na pitanje zašto je toliko siguran, odgovorio je: „Zato što to radim. Ja pravim dogovore.“