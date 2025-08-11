Slušaj vest

Britanac Džejmi Stivens (51) pronašao je svoju bivšu partnerku mrtvu na kauču, pokrio njeno telo ćebetom i ostavio ga neotkrivenim godinama.

On je nastavio da živi u stanu u Torkiju, Devon, dok je telo Anuske Sajts ostalo u dnevnoj sobi.

Osuđen je na 14 meseci zatvora na Krunskom sudu u Ekseteru nakon što se izjasnio krivim za sprečavanje zakonite sahrane i ometanje pravde. Druga optužba odnosila se na to da je Stivens lagao policiju prilikom davanja iskaza o svom saznanju o tome gde se nalazi Anuska Sajts.

Smrt Anuske Sajts se ne tretira kao sumnjiva i slučaj će biti predat mrtvozorniku u dogledno vreme, saopštila je policija Devona i Kornvola. Poslednji put je viđena Anuske Sajts u maju 2022. godine, a njeni posmrtni ostaci nisu pronađeni do maja 2025. godine, saopštio je Krunski sud u Ekseteru. danas bi imala 36 godina.

Imaka problema sa mentalnim zdravljem

Tužiteljka Holi Gilberi je rekla sudu da je nestanak Sajts prijavljen policiji u aprilu 2023. godine.

„Nažalost, zbog svojih ranjivosti, uključujući probleme sa mentalnim zdravljem i zavisnošću, bila je u prilično redovnom kontaktu sa policijom“, dodala je. Gilberi je takođe rekla da je kontakt sa Stivensom, bivšim partnerom Anuske Sajts, ostvaren u aprilu ove godine, tokom kojeg su se raspitivali o njenom boravištu.

„Rekao je policiji da nije imao kontakt sa Anuskom Sajts od februara ili marta 2022. godine“, rekla je ona. Policija je ponovo razgovarala sa Stivensom 27. maja i on im je rekao da više ne živi u stanu u Apton Roud.

Bila je u njegovom stanu od januara 2023. godine

„Policajci koji su na kraju stigli na lice mesta opisali su stan kao prepun smeća i flaša urina razbacanih po celoj kući“, rekla je Gilberi. „Policija je počela da pretražuje stan i nakon što su pomerili ćebe u dnevnoj sobi, otkrili su kosti ruke i šake.“

„Policajci su takođe primetili da su razni mirisni predmeti bili razbacani po dnevnoj sobi, što ukazuje na pokušaj prikrivanja mirisa“, dodala je. Stivens je bio u vezi sa Anuskom Sajts između 2011. i 2014. godine.

Nakon što je uhapšen, rekao je policiji da se njeno telo nalazi u stanu. „Objasnio je da je ona došla u njegov stan u januaru 2023. i pitala da li može da prenoći“, rekao je tužilac. „Otišao je do svog kreveta i ostavio je da spava u dnevnoj sobi.“

Optužen je za ometanje pravde

„Izašao je sledećeg dana i vratio se oko 23:30, pretpostavljajući da je otišla. Umesto toga, zatekao ju je na kauču. Objasnio je da je preko njenog tela prebacio ćebe i nastavio da živi u svojoj spavaćoj sobi i nikada se zapravo nije vratio u dnevnu sobu“, rekao je tužilac.

Advokat Pol Dentit je opisao Stivensov propust da prijavi smrt svoje bivše devojke kao „pasivni nemar“. „Sve dok nije potpisao izjavu u kojoj je rekao da nije video Anusku Sajts nekoliko godina“, dodao je. „To je ometanje pravde, što ga čini više od samog pasivnog nemara.“

„Zaslužila je bolje“

„Anuska Sajts je bila divna osoba, moja partnerka, moja prijateljica, bila sam slomljena kada je umrla i strašno mi nedostaje. Zaslužila je bolje“, rekao je Stivens. Osuđujući Stivensa na 14 meseci zatvora, sudija Ana Ričardson je rekla da je to bio apsolutno tragičan slučaj. „Bili ste u vezi sa Anuskom Sajts. Imala je niz problema, uključujući zloupotrebu supstanci.“

„Izgleda da je nestala negde između sredine 2022. i aprila 2023. godine. Njen nestanak je prijavljen tek u aprilu ove godine. Na osnovu obdukcije, nemamo razloga da sumnjamo u vašu izjavu da ste je pronašli mrtvu na vašoj adresi. Izgleda da ste potpuno paničili i jednostavno pokrili njeno telo, što je bilo pogrešno. Ostavili ste je tamo godinama“, rekla je Stivensu.