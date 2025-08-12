Slušaj vest

Vlada Narodne Republike Kine i vlada Sjedinjenih Američkih Država, podsećajući na Zajedničku izjavu o ekonomskom i trgovinskom sastanku Kine i SAD u Ženevi 12. maja 2025. godine i osvrćući se na njihove sastanke u Londonu 9. i 10. juna 2025. godine i u Stokholmu 28. i 29. jula 2025. godine. Dve strane podsećaju na obaveze iz Zajedničke izjave iz Ženeve i slažu se da preduzmu sledeće mere do 12. avgusta 2025. godine:

1. Sjedinjene Države će nastaviti da modifikuju primenu dodatne „ad valorem“ stope carine na artikle iz Kine (uključujući artikle iz Specijalnog administrativnog regiona Hongkong i Specijalnog administrativnog regiona Makao) utvrđene Izvršnom naredbom 14257 od 2. aprila 2025. godine, obustavljanjem 24 odsto te stope na dodatni period od 90 dana, počev od 12. avgusta 2025. godine, uz zadržavanje preostale „ad valorem“ stope od 10 odsto na te artikle, u skladu sa uslovima navedene naredbe.

2. Kina će nastaviti da (1) modifikuje primenu dodatne „ad valorem“ carinske stope na artikle Sjedinjenih Država utvrđene u Saopštenju Carinske tarifne komisije Državnog saveta br. 4 iz 2025. godine, obustavljanjem 24 odsto te stope na dodatni period od 90 dana, počev od 12. avgusta 2025. godine, uz zadržavanje preostale dodatne „ad valorem“ stope od 10 odsto na te artikle, i (2) usvaja ili održi sve neophodne administrativne mere za obustavljanje ili uklanjanje netarifnih kontramera preduzetih protiv Sjedinjenih Država, kako je dogovoreno u Zajedničkoj izjavi iz Ženeve.