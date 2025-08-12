Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi da Rusi nisu uspeli da zauzmu Kijev na početku rata u Ukrajini samo zbog pogrešne strategije.

On je to kazao na jučerašnjoj konferenciji za medije u Beloj kući.

- Rusi bi bili u Kijevu za 4 sata da su išli autoputem. Ali ruski general je doneo "briljantnu" odluku da umesto toga ide preko polja. Padala je jaka kiša i ti tenkovi su se zaglavili u blatu. Ne znam ko je taj general, ali znajući (ruskog predsednika) Vladimira (Putina), on verovatno više nije tamo - kazao je Tramp.

1/15 Vidi galeriju Donald Tramp Foto: KENNY HOLSTON / POOL/New York Times / POOL, Julia Nikhinson/AP, Samuel Corum / Pool via CNP /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Sličnu tvrdnju šef Bele kuće je izneo i u intervjuu za Foks njuz u maju.

- Putin ne izgleda dobro. A želi da izgleda dobro. Ne zaboravite, trebalo je da bude gotovo za nedelju dana. Da se nije zaglavio u blatu sa tim tenkovima svuda, bili bi u Kijevu za oko pet sati - rekao je tada Tramp, koji u petak Aljasci ima samit sa Putinom.

Šta se dešavalo na početku rata?

Kolona ruskih vojnih vozila u Kijevskoj oblasti na početku rata u Ukrajiniprotezala se na oko 50-60 kilometara.

1/4 Vidi galeriju RUSKI TENK IZBEGAO NAPAD DRONOVA NA KOLONU, PA UPAO U KRATER: Vojnik očajnički traži spas, ali je već kasno - UZNEMIRUJUĆE (VIDEO) Foto: screenshot Reddit, screenshot YT/68_brigade, screenshot YT/68_brigade

Kolona je u početku viđena kao ozbiljna pretnja Kijevu, ali se zaustavila.

Vojni analitičari smatraju da je uzrok zaustavljanja bio nedostatak goriva i hrane, a problem su takođe izazvali ukrajinski napadi na konvoj.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ukrajinske oružane snage su kasnije objavile da se kolona zapravo sastojala od deset odvojenih ruskih taktičkih borbenih jedinica.

Ruska vojska je napala Ukrajinu i na istoku i na jugu, ali je misija ovih deset jedinica navodno bila specifična - da uđu u Ukrajinu iz Belorusije, zauzmu glavni grad i svrgnu vlastu u Kijevu.

Dokaz u ruskom dokumentu, trebalo da budu u Kijevu do ručka

Jedan ruski dokument, u koji je uvid imao BBC, prikazuje raspored napada.

1/5 Vidi galeriju Putin u Kursku Foto: AP

Nakon što je 1. bataljon ušao u Ukrajinu u četiri sata ujutru 24. februara 2022. godine, naređenje je bilo da se napreduje pravo ka Kijevu i da se tamo stigne do 14.55 sati.

1/17 Vidi galeriju Ruski napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Interior Ministry / Kyiv City Military Administration / Telegram

Nekoliko bataljona je trebalo da napreduje ka Hostomelu, severno od Kijeva, kako bi podržali padobrance kojima je dat zadatak da zauzmu tamošnji aerodrom.

Ostalim bataljonima naređeno je da stignu pravo u centar Kijeva, ali je ruski plan propao.