POGLEDAJTE KAKO JE ALBANAC PODMETNUO POŽAR! Dron snimio sve, premijer oštro poručio - Ovo je IZDAJA, izjednačićemo to sa ubistvom (VIDEO)
Uz opis video materijala, koji je snimljen iz drona Bajraktar, on je napisao da je podmetanje požara ravno izdaji.
- Namerno paljenje nije samo zločin, već i izdaja naše zemlje i budućnosti naše dece. Evo snimka namernog paljenja koji su danas snimili dronovi vazduhoplovstva. Državna policija je na terenu kako bi privela pravdi svakoga ko se igra plamenom na zajedničkom posedu.
- U međuvremenu, u ovim teškim vremenima globalnog zagrevanja i požara koji pogađaju sve mediteranske zemlje, moraćemo da izjednačimo paljenje sa ubistvom u Krivičnom zakoniku - napisao je Edi Rama.
Desetine požara su i dalje aktivne
Stotine vatrogasaca i vojnika u Albaniji ugasile su većinu od skoro 40 požara koji su izbili u poslednja 24 sata, prema podacima Ministarstva odbrane, ali je više od desetak i dalje aktivno. Od početka jula, skoro 34.000 hektara je izgorelo širom zemlje, prema podacima Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima (EFFIS).
Policija kaže da su mnogi požari podmetnuti, a više od 20 ljudi je uhapšeno poslednjih nedelja.
Požari i dalje gore u južnom priobalnom regionu Finik, oko 160 kilometara od prestonice.
Desetak ljudi je evakuisano, a nekoliko kuća je izgorelo, prema lokalnim medijima. Oko 800 albanskih vojnika je raspoređeno, zajedno sa vojnim avionima i helikopterima iz susednih zemalja, u borbi protiv šumskih požara.
(Kurir.rs/Index/Preneo: Đ. M.)