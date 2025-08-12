Slušaj vest

Uz opis video materijala, koji je snimljen iz drona Bajraktar, on je napisao da je podmetanje požara ravno izdaji.

- Namerno paljenje nije samo zločin, već i izdaja naše zemlje i budućnosti naše dece. Evo snimka namernog paljenja koji su danas snimili dronovi vazduhoplovstva. Državna policija je na terenu kako bi privela pravdi svakoga ko se igra plamenom na zajedničkom posedu.

- U međuvremenu, u ovim teškim vremenima globalnog zagrevanja i požara koji pogađaju sve mediteranske zemlje, moraćemo da izjednačimo paljenje sa ubistvom u Krivičnom zakoniku - napisao je Edi Rama.

Desetine požara su i dalje aktivne

Stotine vatrogasaca i vojnika u Albaniji ugasile su većinu od skoro 40 požara koji su izbili u poslednja 24 sata, prema podacima Ministarstva odbrane, ali je više od desetak i dalje aktivno. Od početka jula, skoro 34.000 hektara je izgorelo širom zemlje, prema podacima Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima (EFFIS).

Policija kaže da su mnogi požari podmetnuti, a više od 20 ljudi je uhapšeno poslednjih nedelja.

Požari i dalje gore u južnom priobalnom regionu Finik, oko 160 kilometara od prestonice.

Desetak ljudi je evakuisano, a nekoliko kuća je izgorelo, prema lokalnim medijima. Oko 800 albanskih vojnika je raspoređeno, zajedno sa vojnim avionima i helikopterima iz susednih zemalja, u borbi protiv šumskih požara.