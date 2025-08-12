MASK ĆE TUŽITI "EPL" Milijarder besan zato što ignorišu njegovu društvenu mrežu i četbot Grok
Ilon Mask, milijarder, vlasnik kompanija SpaceX, Tesla i X, izjavio je da planira da tuži kompaniju "Epl" zbog toga što nije predstavio X i aplikaciju za četbot Grok među preporučenim aplikacijama u svom Epstoru.
- Hej @Apple App Store, zašto odbijate da stavite X ili Grok u spisak aplikacija koje je potrebno obavezno imati kada je X aplikacija za vesti broj jedan na svetu, a Grok je peta među svim aplikacijama? Da li se igrate politike? Koji je razlog? Radoznali žele da znaju - objavio je Mask kasno sinoć na X.
Grok je u vlasništvu Maskovog startapa za veštačku inteligenciju xAI.
- "Epl" se ponaša na način koji onemogućava bilo kojoj kompaniji za veštačku inteligenciju osim OpenAI da postane broj jedan u Epstoru, što je nedvosmisleno kršenje antimonopolskog zakona. xAI će odmah preduzeti pravne mere - dodao je Mask, ne navodeći detalje.
Kompanija "Epl", koja se poslednjih godina suočila sa raznim optužbama za kršenje antimonopolskih propisa, nije komentarisala izjavu Maska.
Od jutros je vodeća aplikacija u Epstoru bila TikTok, a slede Tinder, Duolingo, Jujtub i Bambl, a Open AI ČetGPT je na 7. mestu.
Rivalstvo Maska i Sema Altmana, direktora OpenAI, poznato je od ranije, kao i njegov sukob s američkim predsednikoim Donaldom Trampom nakon kratkog angažovanja u Beloj kući.
(Kurir.rs/Beta-AP)