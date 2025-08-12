Slušaj vest

Ilon Mask, milijarder, vlasnik kompanija SpaceX, Tesla i X, izjavio je da planira da tuži kompaniju "Epl" zbog toga što nije predstavio X i aplikaciju za četbot Grok među preporučenim aplikacijama u svom Epstoru.

- Hej @Apple App Store, zašto odbijate da stavite X ili Grok u spisak aplikacija koje je potrebno obavezno imati kada je X aplikacija za vesti broj jedan na svetu, a Grok je peta među svim aplikacijama? Da li se igrate politike? Koji je razlog? Radoznali žele da znaju - objavio je Mask kasno sinoć na X.

Ilon Mask tokom govora američkog predsednika Donalda Trampa u Kongresu Foto: AP Julia Demaree Nikhinson, AP Ben Curtis

Grok je u vlasništvu Maskovog startapa za veštačku inteligenciju xAI.

- "Epl" se ponaša na način koji onemogućava bilo kojoj kompaniji za veštačku inteligenciju osim OpenAI da postane broj jedan u Epstoru, što je nedvosmisleno kršenje antimonopolskog zakona. xAI će odmah preduzeti pravne mere - dodao je Mask, ne navodeći detalje.

Kompanija "Epl", koja se poslednjih godina suočila sa raznim optužbama za kršenje antimonopolskih propisa, nije komentarisala izjavu Maska.

Donald Tramp i Ilon Mask Foto: Evan Vucci/AP

Od jutros je vodeća aplikacija u Epstoru bila TikTok, a slede Tinder, Duolingo, Jujtub i Bambl, a Open AI ČetGPT je na 7. mestu.

Rivalstvo Maska i Sema Altmana, direktora OpenAI, poznato je od ranije, kao i njegov sukob s američkim predsednikoim Donaldom Trampom nakon kratkog angažovanja u Beloj kući.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaMASK DONIRAO NOVAC REPUBLIKANCIMA USRED SUKOBA SA TRAMPOM: Rekao je da se dovoljno "istrošio", a onda je došlo do preokreta (FOTO)
trump musk04 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaMASK ZBOG SVAĐE SA TRAMPOM GUBI POSAO VREDAN MILIJARDE DOLARA: Pentagon traži nove partnere za Zlatnu kupolu
trump musk04 AP Evan Vucci.jpg
PlanetaTRAMP BI DEPORTOVAO MASKA: "MOŽDA ĆEMO POSLATI DOGE NA NJEGA" Predsednik SAD udara Ilona gde najviše boli: "Ne žele svi električni automobil, ja ga ne želim"
trump musk05 AP Evan Vucci.jpg
Planeta"AMERIKOM VLADA STRANKA GICE PRASIĆA, VREME ZA NOVU" Opet ratuju Mask i Tramp, pljušte pretnje osvetom "lažovima" i najave "vraćanja kući u Južnu Afriku" (FOTO)
donald trump elon musk.jpg