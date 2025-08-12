Slušaj vest

Ovo su Ukrinformu javili izvori iz Glavne obaveštajne uprave.

Lokalni stanovnici su posmatrali dronove kako lete iznad glave i takođe su prijavili seriju eksplozija u oblasti postrojenja.

Oko 20 časova, lokalne vlasti su odlučile da zatvore deonicu federalnog autoputa M-5 Ural u blizini gradova Perevolok i Holodni Ključi.

Jedno od najvećih postrojenja za prozivodnju helijuma

Orenburška fabrika za proizvodnju helijuma je jedino postrojenje za proizvodnju helijuma u Rusiji i jedno od najvećih u Evropi.

Njegov godišnji kapacitet je oko 15 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.

Helijum se široko koristi u proizvodnji raketa, svemirskoj industriji i vazduhoplovnoj industriji.

Meta u Orenburgu, koju je napala vojna obaveštajna služba, direktno je uključena u akcije Rusije protiv Ukrajine i jedan je od ključnih objekata ruskog vojno-industrijskog kompleksa, naglasila je Glavna obaveštajna uprava.

Kako je izvestio Ukrinform, 10. avgusta, kao rezultat specijalne operacije Glavne obaveštajne uprave, pogođena je rafinerija nafte LUKOIL-Uhta u Republici Komi Ruske Federacije.

